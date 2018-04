Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio je da će dva dana Sarajevo Business Foruma iskoristiti za susrete sa šefovima delegacija iz više država, a da je fokus na državama iz okruženja.

Novinarima je kazao da će fondovima država predstaviti ključne potencijalne projekte u BiH, među kojima je i Saudijski investicioni fond.



- Mislim da su očekivanja pozitivna, posebno je dobra poruka regionalne saradnje, što ja snažno podržavam - rekao je Šarović te dodao da će se zalagati za razvoj infrastrukture koja je, po njegovim riječima, jedan od prioriteta.



Govoreći o infrastrukturi, kazao je da BiH i zemlje okruženja sa ovakvim ambijentom ne mogu očekivati da stignu države Evropske unije.



- Sa ovakvom infrastrukturom nismo konkurentni za ulaganje. Osim toga, stabilnost je najvažnija riječ ovog foruma, ali i promjena prioriteta ljudi koji vode zemlje - naveo je Šarović.



Pod promjenom prioriteta u prvom redu smatra ekonomiju. Mišljenja je da ona mora biti osnova, a da sve ostalo može čekati.



- Ako se to ne desi imat ćemo izgubljene godine, a moje opredjeljenje je potpuno jasno - naglasio je Šarović.



Deveti Sarajevo Business Forum otvoren je jutros. Prvi dan posvećen je analizi na koji način šest zemalja zapadnog Balkana mogu prosperirati u odnosima s EU ''Western Balkans Six Regional Economic Area - Thriving with the EU''.



U fokusu drugog dana je utjecaj ekonomija evropskih zemalja na region, te će biti razmatrano jačanje regionalne industrije kreiranjem jačih lanaca snabdijevanja, kako proizvoditi više gotovih proizvoda te koje su to sve prednosti na koje mogu računati zemlje u susjedstvu EU.



Ovogodišnji SBF pod motom "Jedna regija, jedna ekonomija" okupio je rekordan broj učesnika, njih 1.800, koji dolaze iz 50 zemalja svijeta.





(FENA)