Prosječna neto plaća u martu u RS-u iznosila je 840 KM, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

arhiv / 24sata.info

Najviše zarade primili su zaposleni u području finansijske i djelatnosti osiguranja i to 1.363 KM, a najniže u građevinarstvu, svega 551 KM.



Prosječna neto plaća isplaćena u martu 2018. godine u odnosu na isti mjesec lani nominalno je veća za 1,4 posto.



U martu ove godine, u odnosu na februar, najveći nominalni rast neto plaće zabilježen je u područjima informacije i komunikacije 12,3 posto, ostale uslužne djelatnosti 2,4 posto i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2,3 posto.



Najveće smanjenje plaće, u nominalnom iznosu, zabilježeno je u područjima stručne, naučne i tehničke djelatnosti i to za 2,9 posto, poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 2,6 posto i djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 2,5 posto.



Iz Zavoda za statistiku su saopćili i da je u martu ove godine iz RS-a ostvaren izvoz u vrijednosti 299 miliona KM i uvoz u vrijednosti 498 miliona KM.



U okviru ukupno ostvarene robne razmjene RS-a s inostranstvom u martu ove godine, procent pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 60 posto.



Za prva tri mjeseca 2018. ostvaren je izvoz u vrijednosti 886 miliona KM, što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz je, u istom periodu, iznosio milijardu i 186 miliona KM, što je za 16,9 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.



U pogledu geografske distribucije robne razmjene RS-a sa inostranstvom, i u periodu januar - mart 2018. godine najviše se izvozilo u Italiju i to u vrijednosti 128 miliona KM, a najviše se uvozilo iz Srbije, u iznosu 190 miliona KM.



Najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 76 miliona KM, dok najveće učešće u uvozu ostvaruje nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (sirova), sa ukupnom vrijednošću 146 miliona KM, što iznosi 12,3 posto od ukupnog uvoza.



(FENA)