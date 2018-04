Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je Srni da je ovaj mandat obilježen političkim turbulenicijama i nestabilnom parlamentarnom većinom, te da će se približavanjem izbora dizati i političke tenzije.

Arhiv / 24sata.info

Vijeće ministara bi trebalo sutra, nakon sjednice, da sumira rezultate rada, a ministar finansija i trezora kaže da su dobre vijesti što je BiH smanjila javni dug za skoro 750 miliona KM, da je vraćeno 125 miliona dolara od klirnškog duga bivšeg SSSR-a i očekuje da će entiteski ministri uskoro postići dogovor o raspodjeli 64 miliona KM od putarina koji su akumulirani na posebnom računu.



Naredne sedmice očekuje se da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH izjasni o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, a Bevanda kaže da će Ministarstvo ispoštovati bilo koju odluku parlamenta, uvažavajući i potrebe vojnika i ostalih službenika, iako je to zahtjevan posao.



Bevanda tvrdi da je Ministarstvo finansija i trezora BiH u ovom mandatu postiglo svoj osnovni cilj, a to je usvajanje i izvršenje budžeta u skladu sa zakonom i potrebama institucija kako bi one neometano funkcionisale.

(SRNA)