Drugi Međunarodni sajam namještaja, uređenja enterijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije pod nazivom "Sarajevo 4 Walls" bit će održan od 12. do 15. aprila u dvorani Zetra na površini višoj od 6.000 kvadratnih metara.

Foto: 24sata.info

Na sajmu izlaže više od 50 kompanija iz BiH i regiona i tu je 80 različitih brendova: Natuzzi, Enza Home, Wood Team Ilijaš, Dormeo, Domavija, FEF, Sinkro, Inside by Ećo, Conty Plus, DSM Trade Kakanj, Dezen Živinice, Katmar Sarajevo, Nova Ambijenta Sarajevo, Barwood Beograd, te mnogi drugi.



Sajam je humanitarnog karaktera, a prodajom ulaznica bit će prikupljena pomoć za korisnike TV emisija "Ispuni mi želju" i "Roditeljska kuća-za djecu oboljelu od karcinoma". Ulaznica za sajam košta dvije KM. Posjetioce očekuju sajamski popusti i do 50 posto kao i mnoge nagrade i druga iznenađenja, saopćili su organizatori.

