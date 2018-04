Porezna uprava Federacije BiH saopćila je danas da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2018. uplatili 1.255.491.243 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

Porezna uprava FBIH / 24sata.info

U navedenom periodu, porezni obveznici FBiH uplatili su 1.255.491.243 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 80.472.482 KM više u odnosu na januar - mart 2017. godine, odnosno više za 6,85 posto.



U prva tri mjeseca 2018. godine u odnosu na isti period prošle godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 22.572.558 KM, odnosno za 5,31 posto.



Također, evidentan je rast poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu i doprinosa. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 106.628.717 KM, što je više za 18,71 posto ili 16.804.050, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 16,65 posto ili za 11.839.783 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 26,53 posto ili za 4.964.267 KM.



Porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 51.378.878 KM, što je više za 8,7 posto ili za 4.111.534 KM, ostali porezi u iznosu od 407.553 KM, što je povećanje za 5,26 posto ili za 20.361 KM, porez na dohodak u iznosu od 107.088.459 KM, što je povećanje za 11,36 posto ili za 10.924.648 KM, te naknade i takse iznosu od 111.756.882 KM, što je manje za 10,06 posto ili za 12.505.371 KM.



Od januara do marta naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 807.006.670 KM, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja povećanje za 57.683.026 KM odnosno za 7,7 posto.



Naplaćeni doprinosi iznose: doprinosi za PIO/MIO 448.328.161 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 321.264.220 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 37.414.289 KM.



Osim toga, Porezna uprava FBiH saopćila je da je prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2018. godine 514.511.



- Zahvaljujemo se svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i pozivamo ih da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata - poručili su iz Porezne uprave FBiH.



Istakli su da će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a da će iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.



Porezna uprava, koja želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima, zahvalila se medijima na saradnji, jer su svojim izvještavanjem doprinijeli transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze.



Ovom prilikom, ukazala je računovodstvenoj i revizorskoj profesiji da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.



- Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih osoba, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ove osobe ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi - ističu iz Porezne uprave FBiH, te upozoravaju sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi putem e-maila: [email protected] i [email protected], SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, besplatnog poziva na broj 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.



(FENA)