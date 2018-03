Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja za 2017.godinu iznose 758,4 miliona KM (387,8 miliona eura), što predstavlja povećanje od 57,3% u odnosu na 2016.godinu.

Arhiv / 24sata.info

Ovo je značajan porast, s obzirom da je posljednjih godina u BiH uglavnom bilježen pad priliva stranih ulaganja.



Kad se uzme u obzir činjenica da su u novembru 2017. posredovanjem FIPA pronađeni i investitori sa kojima su nakon višemjesečnih pregovora potpisani početni dokumenti o realizaciji investicije u TE Kamengrad – Sanski Most (2x350 MW) u visini od oko 1,5 milijardi KM, to prošlu godinu svrstava u jednu od najuspješnijih na planu privlačenja stranih investicija u BiH.



Ovakav pozitivan trend rasta priliva direktnih stranih investicija očekujemo i u narednom periodu, i pored brojnih teškoća objektivne i subjektivne prirode. Međutim, da bi direktne strane investicije u BiH počeli da izražavamo u milijardama maraka, potrebno je da Vijeće ministara BiH, kako je to FIPA i ranije predložila, finansira i provede reklamnu kampanju „Invest in BiH“ u vodećim svjetskim medijima, te da uvede podsticaje stranim investitorima za svako novootvoreno radno mjesto, onako kako su to uradile skoro sve zemlje u regionu (npr. Srbija za svako novootvoreno radno mjesto daje stranim investitorima podsticaje u visini od 3.000 do 7.000 eura).



Rast priliva stranih investicija indicira da su sprovedene mjere iz Reformske agende dovele do dinamiziranja ekonomskog rasta, uključujući i rast izvoza, te da su nadležne vlasti uložile velike napore kako bi se postigao ovaj rezultat.



Rast ekonomskih indikatora u zemlji, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta za bh. građane, dodatno ohrabruje i motivira da se nastavi raditi na sprovođenju ekonomskih reformi u zemlji, koje su neophodne ukoliko se želi nastaviti s rastom.



Ovome je potrebno dodati da je za nastavak poboljšanja ekonomskih prilika u zemlji, potreban još snažniji rad na promociji zemlje u inostranstvu s ciljem privlačenja novih stranih investicija.



Računa se i na snažniji angažman bh. ekonomske diplomatije na ovom polju, koju je FIPA uspjela značajno animirati u posljednje dvije godine.



(24sata.info)