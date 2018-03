Vlada Federacije BiH odobrila je Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH uključivanje u projekat „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva” i zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje izrade Idejnog projekta za snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva u iznosu 500.000 KM.

Vlada FBiH je na 133. sjednici, održanoj 27.12.2017. godine, donijela Zaključak kojim se ovom fondu odobrava uključivanje u Projekt toplovod Kakanj - Sarajevo i daje zaduženje za učešće u finansiranju studije izvodljivosti u Kantonu Sarajevo, u iznosu do 500.000 KM.



Imajući u vidu da je preduvjet za distribuciju toplinske energije, izgradnja toplovoda, odnosno dovođenje toplinske energije iz TE Kakanj do područja Sarajeva, jasno je da Studija distribucije toplotne energije u Kantonu Sarajevo, a koja je također još jedna od aktivnosti i elaborata na osnovu kojih bi se realizirali svi koraci provedbe ovog kapitalnog projekta, ne predstavlja direktan naredni korak realizacije projekta „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo”, već analize odabira načina distribucije toplinske energije u Kantonu sa stanovišta širenja konzumnog obuhvata.



U molbi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za izmjenu prvobitnog zaključka od 27.12.2017. je navedeno da je UNDP u januaru ove godine objavio poziv za dostavu ponuda za izradu „Studije izvodljivosti proširenja i unaprijeđenja sistema grijanja u Kantonu Sarajevo”, pa je predloženo da se Fondu odobri uključivanje u ovaj projekt i to za sufinansiranje izrade Idejnog projekta za ovaj toplovod.







