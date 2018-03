Njemački nacionalni avioprevoznik Lufthansa danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo obilježila 20. godišnjicu uspostavljanja redovne međunarodne linije Minhen - Sarajevo - Minhen. Istovremeno, obilježena je i 20. godina uspješne poslovne saradnje sarajevskog Aerodroma i Lufthanse.

Foto: 24sata.info

Lufthansa je prvi let na ovoj liniji obavila 29. marta 1998. godine, tek godinu i po dana nakon što je Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo otvoren za civilni saobraćaj, čime je postala jedna od prvih aviokompanija koje su otpočele avio operacije sa sarajevskog Aerodroma nakon završetka rata. Tim je ova kompanija značajno doprinijela povezivanju Sarajeva sa ostatkom svijeta, normalizaciji života u Sarajevu, te jačanju ekonomske slike BiH.



"Od tada do danas je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo više od 10 miliona putnika, a poseban rast bilježimo protekle dvije godine. Linijom Minhen-Sarajevo-Minhen, Lufthansa povezuje BiH ne samo sa Njemačkom, nego i sa ostatkom svijeta. Lufthansa proteklih nekoliko godina samo sa ovom linijom pokriva oko 10 posto prometa na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Kada se tome dodaju i druge tri kompanije iz Lufthansa grupacije, koje takođe operiraju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a to su Austrian Airlines, Swiss i Eurowings, udio Lufthansa grupacije predstavlja više od jedne četvrtine ukupnog broja putnika prevezenih sa našeg aerodroma", istakao je direkton Međunarodnog aerodroma Sarajevo Armin Kajmaković na konferenciji za novinare.



On je napomenuo da je cilj sarajevskog Aerodroma realizovati i ambiciozne i opsežne razvojne projekte koji će pratiti rast, te na osnovu kojih će biti osigurani kapaciteti od dva miliona putnika godišnje.



"To radimo s ciljem nastavka pružanja što kvalitetnijih usluga svim našim putnicima, korisnicima i partnerima, ali i sa ciljem daljeg rasta, uključujući i uspostavu dodatnih linija. U svim tim planovima visoko figurira naš odnosa sa Lufthansom, te se nadamo nastavku i razvoju naše uspješne saradnje"; poručio je Kajmaković.



Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann istakla je da je čast i privilegija obilježiti 20. godišnjicu prisustva Lufthanse na sarajevskom aerodromu.



"Veoma je važno naglasiti činjenicu da obilježavamo dvije decenije od 1998. godine kada je uspostavljen prvi let Minhen-Sarajevo-Minhen, što je omogućilo putovanje građanima BiH. Takođe je važno da su letovi na ovoj liniji iz letovi popunjeni u oba pravca. To mogu konstatovati sa zadovoljstvom, jer to znači da postoji interes za dolazak u BiH, što je jako dobro za ovu državu", poručila je ambasadorica Hohmann.



Govoreći o ekonomskoj saradnji između BiH i Njemačke, ona je napomenula da se proteklih 20 godina promet učetvorostručio, tako da je porastao sa 400 miliona na 1,7 biliona.



"Taj odnos je sada više ujednačen, nego što je bio ranije, što je pokazatelj da BiH sada više izvozi u Njemačku u odnosu na prije. Dakle, to je zdrav ekonomski odnos među dvije zemlje. Lufthansa grupacija opsluižuje 200 njemačkih kompanija koje posluju u BiH. Njemačke kompanije su u proteklih 20 godina uložile više od 350 miliona evra u BiH. One će i dalje namjeravaju ostati ovdje i jačati saradnju sa BiH", poručila je ambasadorica Hohmann.



Peter Pullem, viši direktor prodaje za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu za Lufthansa grupaciju, istakao je da današnji događaj pokazuje predanost Bosni i Hercegovini Lufthansa Group, kao prve evropske avio grupacije koja je povezala mladu državu sa zapadnom Evropom i svijetom.



"Lufthansa je po prvi put uvela let iz Minhena za Sarajevo i dvije decenije kasnije, mi slavimo 20. godišnjicu našeg kontinuiranog prisustva na tržištu ", kazao je na konferenciji za novinare Peter Pullem, viši direktor prodaje za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu za Lufthansa grupaciju.



On je podsjetio da je ova avio kompanija 1984. godina organizovala čarter letove za američki tv kanal A.B.C. za vrijeme Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.



''Radujemo se nastavku pružanja usluga i fleksibilne mreže putnicima u regionu'', poručio je Pullem, te izrazio zahvalnost svim putnicima i partnerima Lufthanse, a posebno Međunarodnom aerodromu Sarajevo.



Na Lufthansinoj direktnoj međunarodnoj liniji Minhen-Sarajevo-Minhen avioni lete svakog dana u sedmici, a putnici se prilikom dolaska na aerodrom u Minhenu mogu koristiti ostalim brojnim linijama ove kompanije do 137 destinacija u 44 države širom svijeta.







(24sata.info)