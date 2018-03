Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), u suradnji s Gospodarskom komorom Grada Mostara - Udruga poduzetnika, upriličilo je u Mostaru sastanak Vijeća za stručno obrazovanje i obuku (VET vijeće).

Foto: FENA

Tim povodom u ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a Rašid Hadžović kazao je kako je današnji sastanak posvećen srednjem stručnom obrazovanju s ciljem da djeca i roditelji prepoznaju kako ima mogućnosti zapošljavanja i obrazovanja preko VET škola, odnosno srednjih stručnih škola.



- Mi govorimo o ideji da školujemo djecu za privredu, a ne za biroe za zapošljavanje - kazao je ministar Hadžović.



Govoreći o deficitarnim zanimanjima na području HNŽ-a, Hadžović je kazao kako je istraživanje napravljeno zajedno s Gospodarskom komorom Grada Mostara pokazalo da nedostaje veliki broj školovanog kadra iz područja građevinskih i strojarskih zanimanja te ugostiteljstva.



- Trenutno na području HNŽ-a nedostaje 120 kuhara i 180 konobara, 300 CNC operatera, nedostaje veliki broj galvanizera, zavarivača, građevinskih radnika, stolara, tesara, zidara, kao i veliki broj kvalificirane radne snage. Smatramo kako imamo mogućnost da se naša djeca kvalitetno obrazuju, jer početak stručnog obrazovanja ne znači da je to kraj. Svako dijete može kasnije nastaviti studirati i ići na fakultet ako to želi - kazao je ministar Hadžović.



Dodao je kako je potrebno povećati informiranost roditelja i djece, pa će tako na sajmu srednjih škola 16. i 17. travnja djeca i roditelji imati priliku upoznati se ne samo sa srednjim školama, već i s profesijama kojima se mogu baviti po završetku formalnog obrazovanja.



Ministar Hadžović kazao je kako je potrebno fokusirati se i na izmjene kurikuluma nastavnih planova i programa, ali i na izradu novih zakonskih okvira.



Predsjednik Gospodarske komora Grada Mostara Vjenceslav Leko u izjavi za medije kazao je kako sastanak VET vijeća predstavlja mali korak u povezivanju školstva i gospodarstva.



Po njegovim riječima, na zavodima za zapošljavanje postoji veliki nesrazmjer između traženih zanimanja i vještina kojima raspolažu oni koji posao traže.



- Puno naših članica Gospodarske komore, kao i privrednih subjekata grada Mostara, jako je zainteresirano za ovaj projekt i nadaju se pozitivnom rješenju problema koji je sve izraženiji. Svi imamo iz godine u godinu sve veći problem s radnom snagom, koji je dosta slojevit, ali uz dobru suradnju svih zainteresiranih on se može riješiti - kazao je Leko.

(24sata.info / FENA)