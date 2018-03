Potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj (RS) u februaru ove godine koštala je 1.889,93 KM i prosječna isplaćena neto plaća u iznosu od 841 KM pokrivala ju je sa svega 44,49 posto.

Ilustracija / 24sata.info

U entitetskom Savezu sindikata su izračunali da je februarska plaća za 16 KM veća u odnosu na januarsku, dok je za 1,5 posto manja u poređenju sa prosječnom zaradom iz februara 2017. godine.



Najviše zarađuju zaposleni u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja i to 1.354 KM, a te plaće bile su veće za 3,99 posto u odnosu na januarsku zaradu. Najmanje su plaćeni radnici u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima - 556 KM i te plaće su manje za 0,36 posto u odnosu na januarske.



Sindikalci upozoravaju da su niske prosječne neto plaće i u februaru ove godine primili radnici u građevinarstvu, svega 563 KM, zatim zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu - 572 KM, kao i radnici u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije - 577 KM.



Prosječna februarska plaća zaposlenih u trgovini bila je 612 KM, u djelatnosti poslovanja nekretninama 625, zatim u oblasti saobraćaja i skladištenja 635, te u prerađivačkoj industriji 653 KM.



Ove zarade pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 29,42 do 34,55 posto.



Ukupne potrošačke februarske cijene bile su veće za 1,2 posto u odnosu na januar, a naviše je poskupio prijevoz i to šest posto, te hrana i bezalkoholna pića - 1,1 posto.



I ovi podaci pokazuju da u RS najniži životni standard imaju radnici u privredi, zbog čega je, navode iz Sindikata, potrebno hitno potpisivanje općeg i granskih kolektivnih ugovora te povećanje plaća ovim i svim ostalim radnicima.



(FENA)