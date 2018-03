Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT) u kontinuitetu nastavlja širenje obima poslovanja i ove godine, te u saradnji s niskobudžetnom aviokompanijom Wizz Air u junu uvodi novu avio-liniju Tuzla- Baden - potvrdio je Feni direktor ovog aerodroma Rifet Karasalihović.

Redovna linija na relaciji Tuzla-Baden, Baden-Tuzla bit će uspostavljena dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom.



Karasalihović navodi da je prvi let s tuzlanskog aerodroma za njemački grad Baden najavljen 18. juna, a karte su već u prodaji. Cijene leta i za ovu destinaciju s tuzlanskog aerodroma su povoljne.



Ističe da je prvi najavljivani let za Beč s ovog aerodroma zakazan za 27. april. Također, nakon zimske pauze ponovo se uvodi let za Bratislavu, koji je najavljen 25. aprila.



Tuzlanski aerodrom je uspostavio avio-linije u šest zemalja svijeta, a Baden će biti 16. destinacija na koju se leti s ovog aerodroma.

(FENA)