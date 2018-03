Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, nakon što je izdao nalog nadležnim institucijama da uslovi za izvoz voća i povrća za Rusku Federaciju budu pooštreni, kazao je da očekuje da bi pregovori s Ruskom Federacijom mogli uslijediti uskoro.

Mirko Šarović / 24sata.info

Rekao je da će pooštravanje mjera omogućiti jasniju i kvalitetniju kontrolu i suziti prostor prevarantima, a pomoći državi i proizvođačima.



- Radi se o dva dokumenta, jedan je certifikat o bh. porijeklu, a drugi fitosanitarni certifikat. Vodio sam računa da ne prekoračim svoja ovlaštenja i na ovoj aktivnosti ću da istrajem da bi hiljadama porodica omogućio da jednog dana, nadam se što prije, mogu da izvoze voće i povrće u Rusku Federaciju - kazao je Šarović novinarima danas u Sarajevu.



Rekao je da rok za to zavisi od ruske strane, ali da su bilateralni pregovori zatraženi.



- Sankcionisali smo neke kompanije za koje se sumnja da su prekšile pravila trgovanja sa Ruskom Federacijom tako da smatramo da imamo uslove za pregovore - istakao je Šarović.



Naveo je da svako ko želi da izvozi u Rusku Federaciju treba da se identifikuje da li je proizvođač ili izvoznik, ako je izvoznik da prijavi proizvođača.



- Proizvođač treba da dokaže kolike ima zasade s voćem ili povrćem, i koliko je prinos te da dokaže da je to njegovo - rekao je Šarović.



U vezi s certifikatom o bh. porijeklu dodao je da proizvođač kod svake isporuke treba da dostavi karticu u kojoj se vidi stanje zaliha.



Osim toga, istakao je da mjere podrazumijevaju da inspektor bude prisutan kod davanja certifikata i utovara proizvoda za Rusku Federaciju, a ne kao što je do sada bio slučaj da se izdaje certifikat na osnovu izjave.





