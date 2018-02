Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je u ponedjeljak u Londonu da će, sudeći po procjenama čelnika zapadnog Balkana, gradnja panevropskih saobraćajnih koridora u toj regiji koštati tridesetak milijardi eura i da će izgradnja digitalne infrastrukture koštati dodatnih pet milijardi eura.

Bojko Borisov / 24sata.info

Borisov je govorio na otvaranju Trećeg investicijskog samita o Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o zapadnom Balkanu konkretizirajući da su glavni panevropski koridori o kojima se govorilo na samitu koridori IV, VIII i X.



"Plan koji predlažemo izuzetno je koristan za svaku zemlju (na zapadnom Balkanu). Kada ti saobraćajni koridori budu spremni, svaka pojedinačna prijestonica bit će dostupna željezničkom vezom i autoputem, i zahvaljujući njemu, internetom", izjavio je Borisov.



Naglasio je da će svi projekti biti predstavljeni na sastanku čelnika zapadnog Balkana s predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom u Sofjii 1. marta. Na tom će sastanku svaki od šest čelnika regije pojasniti koji su dijelovi tih projekata već provedeni, koliko je potrebno finansijskih sredstava za dovršenje preostalih dijelova projekata, i ko će to finansirati, dodao je Borisov.



Po njegovim riječima, realno je da se ti koridori dovrše u roku od sedam do osam godina.



Borisov je raspravljao o izgradnji panevropskih koridora IV, VII i X s predsjednikom EBRD-a Sumom Chakrabartijem. Na tom je sastanku bugarski premijer istaknuo značaj infrastrukturne povezanosti zemalja zapadnog Balkana i ostalih evropskih država kao preduslova za uspješan razvoj kompletnog kontinenta. Po njegovim riječima, razvoj ekonomskih potencijala regije i njen prosperitet, koji je neophodan za stabilnu i sigurnu Evropu, zahtijeva povezanost kako među zemljama zapadnog Balkana tako i sa susjednim članicama EU.



Regiji su potrebna dodatna ulaganja, radna mjesta, prekogranična saradnja i poboljšanje životnog standarda, saopćio je Borisov. To će biti ključna tema samita EU i zapadnog Balkana u Sofiji 17. maja, pojasnio je.



Borisov je pohvalio ulogu EBRD-a u regiji, rekavši da je ta banka jedan od najvećih investitora na Balkanu i igra važnu ulogu u sporazumima o prekograničnim infrastrukturnim projektima s ciljem jačanja trgovine i konkurentnosti.



Predsjednik EBRD-a izjavio je da jedinstveno tržište i ekonomska zona trebaju da se stvore na Balkanu. Izrazio je nadu da će svi infrastrukturni projekti i takozvana meka povezanost (digitalna infrastruktura) biti provedeni. Po njegovim riječima, regija Balkana je među najvećim korisnicima EBRD-a.



Premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije također su učestvovali na konferenciji za novinare, prenosi bugarska novinska agencija BTA.





(FENA)