Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo večeras na sjednici nisu podržali Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo, nakon čega bi trebalo doći do smjene aktuelnog menadžmenta.

Arhiv / 24sata.info

Poslanici su također usvojili izvještaje o radu za 2016. godinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Veterinarske stanice, Poljoprivrednog dobra Butmir, Sarajevo-šuma i Centra Skenderija, dok Izvještaj Televizije Kantona Sarajevo nije dobio podršku.



Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je da su kroz javna preduzeća upošljavani nestručni kadrovi te da su prodefilirali menadžeri koji su radili za interese stranke.



- Skenderija i ZOI 84 su vrlo potentna preduzeća. U Skenderiji je bilo nekih pomaka i ekonomskih procesa - pojasnio je.



Međutim, kazao je da je ZOI 84 iz Kantona finansiran iz budžeta deset puta više od svih ostalih preduzeća u Ministarstvu privrede zajedno. Smatra da je Sanacioni plan jasno odredio korake kako poboljšati rad tog preduzeća, ali da se to nije desilo. Također se osvrnuo i na cjenovnik zakupa prostora u vlasništvu ZOI-a, ističući da je preskup.



Naglasio je da nije bilo uslova da se ranije razmatra Izvještaj o poslovanju tog preduzeća za 2016. godinu te da su u njihovom radu uvidjeli niz nepravilnosti, kao što su radnje koje se odnose na ugostiteljstvo u vrijednosti desetina hiljada KM dnevnih pazara za koje se ne izdaju računi.



Također je naglasio da je SDA tražila povlačenje tog izvještaja sa dnevnog reda te da se sa tim nije mogao složiti.



Istakao je da su osigurali sva sredstva ZOI-u za plaćanje Toplanama, Vodovodu kao i za projekte koje god su tražili.



- Dnevni pazari na Bjelašnici u ugostiteljskom objektu dnevno su od 10.000 do 25.000 KM dnevno, a nema računa. Također smo našli 24 kilograma mesa, veterinarski nepregledanog - istakao je Konaković.



Smatra da je glasanje za taj izvještaj podrška grupi ljudi koji imaju veliku korist od toga.



- Ovo je šansa da se pokaže tim ljudima da ovo tako više ne može - zaključio je Konaković.



Poslanik SDA Mirza Čelik kazao je da je podržao Izvještaj ZOI-a jer se o njemu može govoriti samo u „superlativu“, dok ne zna kako bi glasao da se radi o izvještaju za 2017. godinu.



Poslanica SDP-a Segmendina Srna-Bajramović posjetila je da je i ranije upozoravala na mijenjanje Statuta preduzeća zbog imenovanja aktuelnog direktora Mithata Hubijara koji je upošljavao nestručan kadar i još mnogo toga.



- Kapaciteti dvorane Zetra su zanemareni, sportski klubovi otjerani i zbog toga nismo glasali za ovaj izvještaj - zaključila je.



Nezavisni zastupnik Mirsad Pinđo naglasio je da je finansijski rezultat Izvještaja ZOI lažiran, kao i onaj za 2015. godinu, na taj način što je uknjižena imovina koja je odavno u vlasništvu preduzeća.



- Već sam deset puta tražio rezultate plana sanacije tog preduzeća koje je Vlada podržala sa osam miliona KM. Uposlenici koji su ukazali na nezakonitosti u preduzeću dobili su otkaz. Rukovodstvo ovog preduzeća treba biti u zatvoru - naglasio je Pinđo.



Također je dodao da ima informaciju da se dolazna stanica četverosjeda mora srušiti, jer nije dobro napravljena, a da je na šestosjedu pokvaren dio koji reguliše siguran spust skijaša ukoliko dođe do nestanka struje.



U Izvještaju se navodi da su ukupno ostvareni prihodi za 2016. godinu iskazani u iznosu od 5.548.209 KM i u odnosu na planirane ostvareni su sa 64,9 posto, dok su rashodi iskazani u iznosu od 5.542.721 KM i u odnosu na planirane iskazani su sa 68,1 posto. Prosječan broj uposlenih na bazi časova rada iskazan je sa 137 uposlenih dok je u istom periodu 2015. godine bilo 139 radnika. Bruto plaća iskazana je u iznosu od 1.209.022 KM, a ukupna neto plaća iskazana je u iznosu od 736.512 KM.

(FENA)