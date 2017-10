Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da je Inspekcija Evropske komisije za zdravlje, hranu, reviziju i analizu, koja je boravila u BiH od 26. septembra do 6. oktobra, u preliminarnom izvještaju dala pozitivno mišljenje za izvoz mesa peradi u EU.

Arhiv / 24sata.info

Pojasnio je da će za oko tri sedmice biti poznat zvanični izvještaj inspekcije nakon kojeg će, ukoliko i on bude pozitivan, dozvole za izvoz i tzv. EU brojeve izdavati Ured za veterinarstvo BiH.



Inspekcija je u preliminarnom izvještaju navela da postoji sveobuhvatan i dokumentovan sistem službenih kontrola u proizvodnji mesa peradi i proizvoda od mesa peradi, koji uključuje redovne kontrole u objektima a sistem službenih kontrola je podržan od mreže službenih laboratorija koje su u stanju da osiguraju pouzdane rezultate testiranja.



Ističu da je, generalno, inspekcijski tim primijetio značajna poboljšanja u sistemu službenih kontrola uključujući i akreditaciju službenih laboratorija i uvjete u objektima, te da procedure koje je uspostavio Ured za veterinarstvo BiH od inspekcije u 2012. mogu osigurati da odobreni objekti ispunjavaju relevantne zahtjeve Evropske unije.



Šarović je precizirao da su za inspekcijski pregled bile prijavljene dvije klaonice i dva pogona za preradu mesa te po jedna laboratorija u Sarajevu u Banjoj Luci i da će, ukoliko uspijemo u ovom poduhvatu to biti priznanje za zemlju ravno dobijanju dozvole za izvoz mlijeka u EU.



Naglasio je da će glavno tržište u EU za bh. peradare biti Hrvatska i da oni trenutno, na druga tržišta, izvoze oko 10.000 tona a sposobni su za izvoz najmanje 15.000 tona.



- Nakon pilećeg mesa pristupit ćemo aktivnostima za dobijanje dozvole za izvoz svih vrsta mesa i hrane životinjskog porijekla u Rusiju i nadomak smo tog cilja - rekao je Šarović.



Inspekcija EU obišla je kandidovane kompanije iz BiH a to su "Ovako" i "BroviS" (iz sastava "Akova Group"), te "Madi" i "Agreks".

(FENA)