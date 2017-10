Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann danas je u Sarajevu otvorila mifestaciju “Njemačka u Bosni i Hercegovini”, istakavši u obraćanju da je ovo jedinstvena prilika da se pokaže koliko je Njemačka prisutna u našoj zemlji, ne samo kroz politiku i ljude već i kroz firme predstavljene na ovom događaju.

Arhiv / 24sata.info

– Njemačka ne stvara samo radna mjesta i ne brine se samo o tome kako da ljudima u BiH omogući ljepši i bolji život već je ovdje prisutna s investicijama – kazala je njemačka ambasadorica.



Pod tim, dodala je, misli i na institucije, fondacije te nevladine organizacije kao što su Goethe institut i Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ).



– Stalo nam je do toga da pokažemo raznolikost njemačkog angažmana u BiH – poručila je.



Zamjenik direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH Martin Gaber podsjetio je da njemačka privreda u BiH predstavljena s oko 200 njemačkih kompanija.



– Njemačke firme se ubrajaju, ne samo u najvažnije investitore s bilateralnim trgovinskim obimom od oko 1,7 milijardi eura i rastućom tendencijom već je Njemačka i najveći trgovinski partner BiH – istakao je.



Kako je rekao, iako se BiH nalazi pred mnogim izazovima, privredno istraživanje koje provode svake godine pokazuje da naša zemlja i dalje ostaje atraktivno tržište te da investitori i dalje pozitivno gledaju prema budućnosti.



Naglasio je da su firme koje učestvuju na današnjem događaju dobri primjeri za “izuzetne njemačke investicije u BiH”.



– Samo firme kao što su Veritas Automotive, Mann+Hummel i Tvornica cementa Kakanj zapošljavaju otprilike 1.000 radnika – naveo je Gaber, dodajući da zajednički cilj, zajedno s ovim firmama, treba biti stvaranje uvjeta koji će BiH učiniti atraktivnom, naročito za kreativne, mlade ljude.



Poručio je da je Predstavništvo njemačke privrede u BiH sebi za cilj postavilo unapređenje privrednih odnosa BiH i Njemačke, pri tome podržavajući njemačke i bosanskohercegovačke firme putem raznih usluga i aktivnosti.



Prisutnim se obratila i direktorica Goethe instituta u Sarajevu Charlotte Hermelink te istakla značaj kulture kazavši da ona društvima i zemljama daje koherenciju i povezuje ih.



– To važi za svaku zemlju, a posebno za Evropsku uniju koja je, prije svega, nastala kao privredni projekt za koji se nadamo da neće biti samo to već de će postati i kulturni projekt – kazala je.



Direktorica Goethe instituta zaključila je da Evropa neće imati budućnost ukoliko se ne potrudimo da očuvamo kulturne vrijednosti i da vršimo razmjenu u toj oblasti, uz poruku da je potrebno stupati u dijalog i s onima koji ne dijele ista uvjerenja i vrijednosti.



– To za mene znači kulturni rad, da vršimo razmjenu, stupamo u dijalog i učimo jedni od drugih – dodala je Hermelink.



Organizator događaja u Mikser Houseu, gdje će njemačke institucije, organizacije i kompanije široj publici predstaviti svoj angažman u BiH, jeste Predstavništvo njemačke privrede u BiH uz podršku njemačke ambasade.



Posjetioci danas imaju priliku da se informiraju o radu organizacija kao što su Goethe institut, GIZ, DAAD, DVV International KfW te o fondacijama Heinrich Boll, Konrad Adenauer i Friedrich Ebert, kao i o drugim organizacijama koje podržava Njemačka.



Među izlagačima su i njemačke kompanije koje posluju u BiH, kao i njemački brendovi koji su mnogim bh. kupcima poznati zbog svog kvaliteta. Tako će u okviru ove manifestacije biti predstavljen novi Wolkswagenov model, a firme Veritas Automotive, Mann+Hummel i Tvornica cementa Kakanj također će prezentirati svoje proizvode i ponudu.

(FENA)