Wizz Air, najveća low-cost aviokompanija u regionu srednje i istočne Evrope, danas objavljuje početak najveće kampanje zapošljavanja u svojoj istoriji, nudeći mogućnost zapošljavanja širom svoje razgranate mreže.

Arhiv / 24sata.info

WIZZ otvara gotovo 1.300 novih, direktnih radnih mjesta u narednoj godini, zahvaljujući dolasku 21 novog aviona Airbus A320 i A321 do kraja 2018, kao i uključivanju u saobraćaj 11 potpuno novih aviona koji su već isporučeni ove godine, čime će tim Wizz Aira brojati više od 4.500 kolega do kraja 2018.



Ekspanzija aviokompanije i mogućnosti za zapošljavanje se time neće završiti, pošto WIZZ planira duplirati svoju flotu na više od 160 aviona do kraja 2024.



Ukupno će biti organizovano 400 izbora za pilotsko i kabinsko osoblje do kraja 2018. u više od 25 zemalja širom Evrope sa željom da se privuku ambiciozne osobe sa strašću prema avijaciji, koje bi se pridružile njihovom profesionalnom timu.



Zainteresovani kandidati iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore mogu učestvovati na svim konkursima koji budu raspisani. Prema rasporedu održavanja konkursa, neće biti izbora u ovim zemljama u prvim mjesecima, ali se svi zainteresovani kandidati mogu već sada prijaviti na izbore na najbližim ponuđenim lokacijama ili ostaviti svoju prijavu za neki od narednih izbora koji bude organizovan u tim zemljama.

(agencije)