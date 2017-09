Problemi radionice za popravku željezničkih vozila iz tuzlanske Dobošnice riješeni su vrlo lako, smatra federalni premijer Fadil Novalić koji je danas obišao "Revom", u okviru posjete Tuzlanskom kantonu.

Foto: 24sata.info

Ova radionica radi već dva mjeseca pod logom Željeznica Federacije BiH i do sada su popravili 360 vagona koji su inače slati u Srbiju.



- Nije bilo logike da ovo ne nastavimo, posao koji smo radili 50 i više godina. Željeznice su imale potrebu za ovom radionicom, na sudskom postupku su kupili ovu imovinu i zadržali sve uposlene koji su htjeli raditi, njih 60 - rekao je premijer Novalić.



Istakao je da je nakon samo dva mjeseca vidljiv napredak.



Generalni direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić je rekao da su Željeznice unazad dva mjeseca riješile problem radionice u Dobošnici te da se svakodnevno radi na unapređenju i proširenju proizvodnje.



- Zadovoljni smo angažmanom radnika i ovdje se uveliko odvija proces održavanja naših vučnih vozila što je do sada bio problem. U TK-u poslije rata nismo imali adekvatno riješeno pitanje održavanja naših vagona i lokomotiva iako su mnogobrojne - istakao je Džafić.



S obzirom na to da vagoni i lokomotive više neće ići na remont u Srbiju kazao je da će biti ostvarene milionske uštede.



Dodao je da su ostvarili uvjete da osim svojih kapaciteta mogu prihvatiti da rade vagone i lokomotive drugih kompanija.



- Takav jedan ugovor već imamo s Elektroprivrednom BiH i ArcelorMitallom - naglasio je Džafić.



Premijer Novalić je prije "Revoma" posjetio lukavačku fabriku cementa i kazao da je primjer dobre privatizacije koja je omogućila više od 200 radnih mjesta. Također pohvalio je odnos uposlenika te fabrike prema okolišu.

(FENA)