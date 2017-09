Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark poručio je danas na konferenciji u povodu dviju decenija rada Centralne banke BiH, da je ta institucija jedna od priča o uspjehu.

Lars-Gunnar Wigemark / 24sata.info

- Nikad ništa nije savršeno, ali Centralna banka pokazuje uspjeh bez obzira na izazove uključujući i finansijsku krizu 2008. godine - istakao je ambasador Wigemark te dodao da treba politiku što više udaljiti od makroekonomskih politika.



Rekao je da veza postoji, ali da treba biti ograničena na one koji to razumiju. Istakao je također važnost Evropske unije za BiH, kao i za cijeli zapadni Balkan.



- Novčanica od 200 KM ima na sebi most, mislim da je to most koji vodi u EU - naglasio je Wigemark te dodao da za EU čvrsti valutni odbor i neovisnost Centralne banke nemaju alternativu.



Poručio je da se mora dozvoliti daljni razvoj finansijskog sistema jer je bankarski sektor koji je prošao kroz različite reforme uz pomoć MMF-a i drugih institucija, jedan od najjačih sektora BiH.



- Dok ova zemlja nastoji da postane članica EU morat će ispunjavati naše kriterije, mnogi od njih se odnose na finansijski sektor, a Centralna banka će morati biti dio svih ovih procesa, kao glavni akter ili kao dio tima u smislu koordinacijskog mehanizma ove zemlje na njenom putu EU - istakao je Wigemark.



Konferenciji u Sarajevu prisustvuju najviši domaći i međunarodni zvaničnici, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka iz Evrope, regiona, te kreatori politika i eksperti iz EU i međunarodnih finansijskih institucija.



(FENA)