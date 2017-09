BiH treba biti dio Transportne zajednice u kojoj će se mnogo toga dešavati.

Arhiv / 24sata.info

To je kreacija poput Energetske zajednice i mjesto gdje ćemo se prilagođavati evropskim standarima i zakonodavstvu, izjavio je danas za televiziju N1 ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.



- Ako želimo biti dio EU jednog dana naše ceste i željeznice moraju poslovati po višim standardima i izgledati kao evropske - istakao je Šarović.



Najavio je da će uime BiH ugovor potpisati predsjedavajuči Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, jer su ranije u Trstu uradili to isto premijeri ostalih zemalja.



- Za BiH je dobro i navijamo za to da Srbija bude domaćin te zajednice jer smo blizu. Ako sve zemlje ratifikuju ovaj sporazum onda znači da je to važno - rekao je Šarović za N1.



On je istakao da je aktuelni sastav Vijeća ministra BiH jedan od najboljih ikada, a da to pokazuju rezultati.



- Ovakav stav će i uvijek i doživjeti kritiku, što je logično, jer je naše društvo politički podijeljeno. Kod nas se čak i dobri rezultati ne dočekaju pozitivno - zaključio je.

(FENA)