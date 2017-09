Međunarodna agencija Standard and Poor's potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa stabilnim izgledima.

Foto: 24sata.info

Rejting se bazira na činjenici da je fiskalni deficit održiv, uprkos kašnjenju nastavka Proširenog programa (Extended Fund Facility – EFF) koji je odobren prošle godine od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i da ekonomija zemlje ima umjeren rast, a koji pozitivno utiču na fiskalne prihode, navode analitičari agencije Standard and Poor's u obrazloženju.



Stabilni izgledi odražavaju mišljenje analitičara ove agencije da će vlada biti u mogućnosti pokriti finansiranje budžetskih potreba na domaćem tržištu kapitala i da će se u narednih 12 mjeseci usmjeriti na ispunjavanje uslova iz Proširenog programa (EFF aranžmana) s MMF-om. Vanjski dug je ocijenjen kao relativno nizak i pod povoljnim uslovima kreditiranja.



Kreditni rejting BiH mogao bi biti smanjen ukoliko u narednom periodu ne bi bilo predviđene tranše MMF-a, pa bi došlo do potrebe za finansiranjem izvana i do pritiska nelikvidnosti na nivou oba entiteta u narednih 12 mjeseci.



Agencija Standard and Poor's je ustanovila da je BiH opredijeljena očuvanju nezavisnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine i stabilnosti monetarne politike po principima valutnog odbora pod kojim se podrazumijeva puna pokrivenost monetarne baze deviznim rezervama centralne banke.

(klix)