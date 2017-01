Tržište rada u Kantonu Sarajevo se stabilizovalo tokom cijele 2016. godine i statistički pokazatelji pružaju pozitivnu sliku jer nakon pet godina bilježimo da se značajno smanjila stopa nezaposlenosti, uz istvoremeni rast zaposlenosti, izjavio je za Fenu direktor JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Midhat Osmanbegović.

Ilustracija / 24sata.info

Na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo 13. januara ove godine registrovano je 69.163 osobe ili 4,62 posto manje u odnosu na 13. januar prošle godine i ovaj trend opadanja broja nezaposlenih na evidenciji nastavlja se i dalje.



Vlada Federacije BiH ranije je donijela je uredbu o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju. Govoreći o tome koliko je sredstava izdvojeno za KS, te za koliko radnika je dosad osigurano zapošljavanje, Osmanbegović je naveo da je program u toku od 18. februara 2016. godine, odnosno da je javni poziv prvi put tada objavljen.



Predviđena sredstva za sve programe u Kantonu Sarajevo su 7.965.000 KM, a pozivi su ponavljani i zaključeni 15. decembra 2016. godine.



- Kada je riječ o samozapošljavanju Federalni zavod za zapošljavanje je dio sredstava usmjerio za pomoć onim licima koja pokreću vlastiti biznis-djelatnost, s tim da postoji ograničenje u smislu da se ne sufinansiraju djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i igara na sreću. Dosad je zaključeno 126 ugovora sa licima kojima su sredstva odobrena. Federalni zavod za zapošljavanje refundira sredstva u iznosu od 578 KM na mjesečnoj osnovi u trajanju od 12 mjeseci. Obaveza sufinansiranih lica je da djelatnost održe minimalno 24 mjeseca – kazao je Osmanbegović.



Kod upošljavanja mladih, kako je dodao, refundiranje je u istom iznosu 578 KM na mjesečnoj osnovi u trajanju od 12 mjeseci, bez obzira na stručnu spremu. Obaveza poslodavca je da osobu, koja se sufinansira, zadrži još 12 mjeseci po isteku perioda sufinansiranja. Osmanbegović je dodao da je dosad angažovano 198 lica po ovom programu.



- S obzirom na to da se ugovori sklapaju tek nakon provjere od Federalnog zavoda za zapošljavanje, te da su sredstva prebačena na Ministarstvo obrta u Mostaru, koji vrši isplate refundacija po oba programa, došlo je do usporavanja realizacije. Također, neophodno je napomenuti da svaki ugovor potpisuju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Federalni zavod za zapošljavanje i Ministarstvo obrta Mostar. Oba programa su još u toku – kazao je Osmanbegović.



Na evidencijama nezaposlenih, kako je poznato, nalazi se i dosta pasivnih korisnika, a najbolje rezultate daje pojačan rad inspekcije na terenu koja svakodnevno otkriva rad na crno osoba sa spiskova nezaposlenih.



- Naš primarni cilj je i borba protiv pasivnih korisnika na evidencijama nezaposlenih. Primjera radi, samo u protekloj godini Služba je po osnovu odustajanja od traženja posla ili nejavljanja brisala 2.581 osobu. Svjesni smo da veliki broj građana Kantona Sarajevo radi na crno, pa se zalažemo za pojačan rad inspekcijskih službi i brisanje takvih osoba sa službenih evidencija. Šansu vidimo i u bržoj realizaciji pojedinih mjera zapošljavanja, a pri tome mislim da je potrebno ubrzati procedure u smislu rokova objava javnih poziva, odabira kandidata, kao i mogućnosti da pojedini programi budu oglašavani i više puta godišnje, prema potrebama tržišta i interesima poslodavaca - istakao je Osmanbegović.



Naglašavajući značaj poduzetničke incijative, Osmanbegović je kazao je siguran da mladi imaju ideje koje mogu imati prolaz na tržištu rada u državi, ali i šire.



- U periodu koji je pred nama, upravo iz ovih razloga nastojat ćemo se uključiti u projekte koje realizuju nadležna ministarstva kroz kreditna sredstva udruživanjem sa komercijalnim bankama preko Sarajevske razvojne agencije SERDA-e, ali ćemo također i iskoristiti mogućnosti za apliciranje na IPA projekte - dodao je Osmanbegović.



Naglasio je značaj saradnje službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija i privrednih subjekata, kako na nivou planiranja obrazovnih politika, tako i pri individualnoj pomoći pojedincima pred karijernim izborom. Zapravo, kako je kazao, službe za zapošljavanje trebaju učestvovati u pripremi informacija o zanimanjima, osmišljavanju i realizaciji projekata koji omogućavaju zaposlenja, ali i drugim informacijama sa područja tržišta rada.



- Služba je u proteklom periodu realizovala programe samozapošljavanja - pomoći mladim ljudima (pokretanje vlastitog biznisa) - sufinansiranje u trajanju od 20 mjeseci u iznosu od 600,00 KM mjesečno i podržano je 481 lice – kazao je Osmanbegović dodajući da se sufinansiraju lica sa VSS (12 mjeseci) i SSS/KV (šest mjeseci), u iznosu od 600 odnosno 500 KM.



Također je omogućena prekvalifikacija, dokvalifikacija i obuka mladih lica za poznatog poslodavca kako bi se što veći broj mladih zaposlio. Zbog prevencije maloljetničke delikvencije Služba je kroz program 100+ sufinansirala i angažman 100 psihologa, pedagoga i socijalnih radnika u osnovnim i srednjim školama.



Govoreći o tome koje je mjere Služba poduzela u zbrinjavanju i omogućavanju penzionisanja uposlenika GRAS-a i drugih kantonalnih preduzeća, Osmanbegović je naveo da je poznato da je domaće tržište rada nestabilno i da se svakodnevno suočava sa brojnim i ozbiljnim izazovima.



- Problem nam predstavljaju uposlenici čije su firme u procesu stečaja. Zaposlenici koji ostaju bez posla, ukoliko se prijave na evidenciju Službe, zbrinjavaju se na određeni način: uplatom dospjelih a neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža osiguranja za one koji bi po uvezivanju mogli ostvariti penziju. Ono što predstavlja problem je višegodišnje neuplaćivanje doprinosa za te radnike, tako da ti radnici čak i kad ispunjavaju uslove za odlazak u penziju ne mogu to ostvariti – dodao je Osmanbegović.



Finansiranje tih aktivnosti, po njegovim riječima, ide prije svega iz stečajne mase firmi koje idu stečaj, a drugim iz Fonda koji finansira Služba, Federalni zavod za zapošljavanje i Kantonalna agencija za privatizaciju. Stečajni postupci traju više godina, a obezbjeđenje sredstava od Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne agencije za privatizaciju, kako je dodao, ne ide po automatizmu, s toga su to aktivnosti koje mogu blokirati ostvarivanje prava ovih radnika.



- Odlukom Vlade Kantona Sarajevo sačinjen je program zbrinjavanja 124 radnika GRAS-a. Zbrinuto je 114 lica, odnosno uplaćeni doprinosi. Iznos koji je uplaćen je 1.907.679,09 - kazao je Osmanbegović.

(FENA)