Petnaestak radnika JKP Zenicatrans-prevoz putnika počelo je danas u holu Autobuske stanice Zenica novi štrajk glađu, koji su bili prekinuli u prošlu subotu.

Foto: Arhiv

Prvi štrajk glađu, u kojem je od 7.-11. januara sudjelovalo 20-ak radnika, privremeno je bio zamrznut zbog obećanja predstavnika političkih stranaka u Gradskom vijeću da će podržati amandman za pomoć tom preduzeću iz gradskog budžeta, ali je gradonačelnik Fuad Kasumović dugi put s dnevnog reda Vijeća povukao Prijedlog budžeta Grada za 2020. godinu.



- Neke kolege neće moći danas pa će doći sutra, ali opet će nas štrajkovati do 20-ak uposlenika. U štrajk ulazimo bez neke jasne vizije- ne može nam niko ništa obećati ni kazati, ali idemo ponovo jer nemamo drugog rješenja - kaže Hazrudin Bilić, koji je predvodio i prvi štrajk glađu.



On dodaje kako moraju poduzeti neke korake kako bi se riješila sudbina preduzeća, odnosno da li će ih poslati na biro za nezaposlene ili omogućiti da rade.



Direktor tog preduzeća Darmin Terzić, koji je i sam bio najavio ostavku, kazao je kako ni ovog puta nije bio za to da radnici štrajkuju glađu.



- Ne podržavam takav način rješavanja problema. Ovo je problem koji se isključivo može riješiti kompromisom i u sali Gradskog vijeća- između Gradske uprave i Gradonačelnika, sa jedne strane, i gradskih vijećnika. Jedini način rješavanja je u Vijeću - poručio je Terzić, koji je dodao kako očekuje novu sjednicu Gradskog vijeća te da je uvjeren da se „nešto mora riješiti“.



-Ne možemo ostaviti preduzeće u stečaju. Građanima Grada Zenice treba javni gradski prijevoz. Treba im javni, a ne privatni - javni iz razloga što javni prijevoz vozi po 10-12 linija, a optimalno je četiri. Što vozi po cijeni od 1 KM, još od 2008. godine, a znamo da se moraju povećati cijene i privatnik će to „sutra“ uraditi - kaže Terzić, koji napominje kako će privatnici po svojoj želji reducirati broj linija, a pritom će biti subvencionirani iz gradskog budžeta.



-Neće niko da radi neprofitabilan posao. Ako se već tako nešto priprema za privatnog prijevoznika, zašto odmah ne investirati, uložiti u javni gradski prijevoz, nabaviti modernije vozne jedinice i sa smanjenom potrošnjom goriva, s minimalno Euro 5 normom. Pa da i mi krenemo raditi posao za koji smo tu, evo, već 62 godine - kaže Terzić, koji je najavio da će poduzeti korake da nabavi gorivo te da se vrate i „uđu“ u svoje linije, kako bi počeli zarađivati.



Terzića ne brine činjenica što je gradonačelnik Fuad Kasumović, na sjednici Gradskog vijeća, kazao kako su izgubili linije te da slijedi nova procedura za izbor prijevoznika.



-Privtni prijevoznici mogu, po Zakonu, biti angažirati do 90 dana, a za daljnji njihov angažman treba saglasnost dati Gradsko vijeće. Nisam siguran da će bilo koji privatnik dobiti saglasnost GV, jer su, prema njihovim stajalištima, svi fokusirani isključivo da ovu uslugu, isključivo, može pružati JKP Zenicatrans- napominje Terzić.



Terzić dodaje kako vjeruje da, uz obaveznu rekonstrukciju preduzeća, a što je već u svom planu prezentirao i gradonačelniku Kasumoviću, može potpuno oporaviti. Broj radnika potrebno je smanjivati prijevremenim ili redovnim odlaskom u penziju.





