Gradsko vijeće Zenica nesumnjivo želi pomoći Zenicatransu, izjavila je predsjedavajuća GV-a Diana Bešić na pres-konfereciji nakon sjednice radnog predsjedništva Vjeća, posvećene aktuelnoj situaciji u JKP Zenicatrans-prevoz putnika.

Podsjetila je da su vijećnici donijeli nekoliko zaključaka, a opredijelili su da se iz rebalansa budžeta izdvoji po 150.000 KM od septembra do decembra prošle godine te još 400.000 KM jednokratne podrške, a u budžetu za 2020. godinu osiguraju sredstva za plaćanje zaostalog poreskog duga, koji bez kamata iznosi oko 3,9 miliona KM.



- Gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti, u okviru svojih nadležnosti osigurava izvršavanje odluka i drugih akata GV i odgovoran za njihovo provođenje… Gradonačelnik je podnio Nacrt budžeta za 2020. godinu, u kojem nije bilo predviđeno sredstava za vraćanje poreskog duga Zenicatransa. Znači da gradonačelnik već tada nije ispoštovao odluku GV-a - kazala je predsjedavajuća Bešić, koja napominje kako su klubovi vijećnika kroz javnu raspravu tražili da se ta sredstva uvrste u budžet, ali je zahtjev odbijen.



- Bez ikakve rasprave povučen je i Prijedlog budžeta za 2020. godinu. Povučen je, između ostalog, i zbog toga što je jedan od amandmana koji su vijećnici predložili bio i da se na račun Zenicatransa uplati dva i pol miliona KM za vraćanje poreskog duga i 500.000 KM za nabavku voznih jedinica. Želim da se zna da smo uradili sve što je u našoj moći, ali nijedan od naših zaljučaka nije ispoštovan. Pretpostavljam da će neko za to morati odgovarati - napomenula je Bešić.



Na pitanje kako komentarišu odluku Gradske uprave da uslugu javnog prijevoza dodijeli preduzećima Babić Biss-tours i Prevoz putnikia Zavidovići, predsjedavajuća Bešić je kazala da je o tome saznala iz medija, ali je istakla kako je "neprimjereno da se uzima hljeb iz ruke onima koji su gladni i koji ne znaju hoće li njihova djeca sutra imati šta da jedu".



Članica Radnog predsjedništva GV-a Emina Tufekčić istakla je kako su i danas, kao i na tematskoj sjednici GV-a, razgovarali o tome da se uputi dopis nadležnim federalnim i kantonalnim ministarstvima, SIPA-i, MUP-u i Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona za pokretanje istrage i odgovornosti u Gradskoj upravi za nerealizaciju zaključaka GV-a. O tome će se vijećnici imati priliku izjasniti na narednoj sjednici.



- Neprovođenje ovih zaključaka dovelo je do toga da ljudi danas štrajkuju glađu. S jedne strane se hvalimo da u budžetu imamo 6,5 miliona KM neutrošenih sredstava, a s druge strane imamo 160 porodica koje bukvalno nemaju šta da jedu. Nije to ta evropska Zenica - kazala je Tufekčić, koja je ponovila da su se svi vijećnici jasno opredijelili da žele pomoći Zenicatransu.



- Nažalost, gradonačelnik je sam, kao pojedinac, kao gradonačelnik Grada i Skupština tog preduzeća, odlučio da to uradi na način da dovede ove ljude na "prosjački štap". Zato neko treba da odgovara. Ne možemo čekati da se na isti način riješe problemi i JU Predškolski odgoj i obrazovanje - upozorila je Tufekčić.



Ona je podsjetila da je istovremeno predviđeno uvećanje gradske administarcije sa 356 na 396 radnika, zatim povećanje budžeta za plaće za milion KM i osnovice plaće sa 330 na 345 KM.



Zamjenik predsjedavajuće Jasmin Hadžić najavio je kako će 16. januara biti održana nova sjednica Gradskog vijeća, kada bi trebao biti razmatran i usvojen Prijedlog budžeta za 2020. godinu.



- Iskreno se nadam da će, kroz usvajanje budžeta, biti ispoštovani svi zahtjevi koje traže radnici Zenicatransa, kako bi to preuzeće moglo nastaviti normalno da radi - kazao je Hadžić.





