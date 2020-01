Sedamdesetdevetogodišnji Zeničanin Hamid Begovac, kojeg je bodrilo desetak njegovih prijatelja, obavio je danas na lokalitetu Kamberovića polja tradicionalno novogodišnje kupanje u rijeci Bosni.

Foto: FENA

Begovac se okupao pri temperaturi zraka u tom gradu od dva stepena Celzijusa iznad nule.



- Ako računam novogodišnja i kupanja za Čimburijadu, prvog dana proljeća, ovo je moje 65. kupanje u rijeci Bosni.



Prvi sam se put okupao kao 14-godišnji dječak u januaru u Travniku, na Plavoj vodi - ističe Begovac, koji dodaje da je za ovakav poduhvat važno prethodno obaviti pripreme, koje traju i po nekoliko dana.



On se, kaže, uglavnom sprema na Smetovima, gdje se masira snijegom, ali je u nedostatku snijega, prije ulaska u vodu, danas uz obalu rijeke pronašao malo leda te izmasirao svoje tijelo.



Begovac je, inače, već 19 godina u penziji, a do 60. godine života, do kada je bilo moguće darivati krv, 51 put darovao je tu „dragocjenu tekućinu“. Zbog toga je u bivšoj Jugoslaviji dobio najveća priznanja, a višestruki je, ističe, učesnik, komandir i udarnik omladinskih akcija.



- Tri puta sam lomio ruke i noge, razbijao glavu. Na meni je obavljeno nekoliko operacija, ali sam dobrog zdravlja. Najvažnije je da je srce zdravo - kaže Begovac.





