Dvadesetak radnika JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ i jutros se okupilo u prostoru Autobuske stanice Zenica, koju još od utorka drže u blokadi, te s te lokacije u gradu nema ni polazaka ni dolazaka autobusa.

Foto: FENA

Preduzeće je blokirano od Kantonalnog poreznog ureda Zenica pa nema novca ni za nabavku goriva, a nakon što je jučer propao pokušaj da se na hitnoj i vanrednoj sjednici Gradskog vijeća iznađe rješenje za izlazak iz krize, Sindikat preduzeća najavljuje i neke radikalnije poteze.



-Mi smo donijeli konačnu odluku da ćemo danas, sutra i prekosutra nastaviti s ovakvim načinom iskazivanja bunta. Nije ovo štrajk, nego bunt i revolt, a u utorak, u sedam sati, grupa od 20-30 radnika će se zatvoriti u prostorije stanice i započeti štrajk glađu.



Ništa nama ne znači ako nam i nabave gorivo za rad, jer mi nemamo ni plaća, nemamo od čega živjeti, odnosno nemamo šta odnijeti svojim kućama - kaže Huso Sarvan, predsjednik Sindikata "Zenicatransa".



Sarvan ističe kako su upoznati s dopisom kojeg je nakon jučerašnje propale sjednice GV gardonačelnik Fuad Kasumović uputio policiji, zahtjevajući intervenciju te deblokadu stanice.



-Policija nije dolazila, nama se još niko nije obraćao , ali naš je stav jasan: Mi se nećemo ni s kim sukobiti. Ako gradonačelnik misli da pošalje nekoga, to je njegovo pravo. To je njegova sila koju provodi ne samo nad radnicima 'Zenicatransa', nego i nad vijećnicima i građanima garda Zenica, jer mi smo ovdje najmanje bitni - ističe Sarvan.



On je dodao da je Kasumović podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika Sindikata, direktora Darmina Terzića i još nekih osoba.



-Sve ono što se njemu ne sviđa, što ne uspije uraditi, svi su drugi krivi. Sve što neko drugi predloži nije uredu. Niko nema pravo, niko ništa ne zna - kaže Sarvan te dodaje da niko iz Gradske uprave proteklih dana, od kako su zbog nedostatka goriva obustavili rad, nije došao i razgovarao s radnicima.





(FENA)