Zenički katolici vrše posljednje pripreme pred dolazak velikog praznika Božića, povodom kojeg će u utorak, 24. decembra, misa “ponoćka” biti služena u pet župa u tom gradu - najavio je u razgovoru za Fenu župnik crkve Sveti Ilija fra Marko Kepić.

Foto: FENA

- U adventsko vrijeme, koje smo započeli prije četiri nedjelje i, evo, već se to vrijeme bliži kraju- na pragu smo Božića, sva ta neka kulturna događanja ostavljena su da se održe u zadnjem tjednu Adventa - kazao je fra Marko Kepić.



Dodao je kako su se potrudili da, sa svih strana, pokušaju sebi pomoći da dođu do te tajne - kroz kulturu, kroz sliku, kroz glazbu…kroz svoje duhovne pripreme.



- Još, malo, kada bi bilo snijega, onda bi to bilo idealno. Potpuni ugođaj Božića- priželjkuje fra Kepić, koji napominje kako je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu održan Božićni koncert pod nazivom “Betlehensko svjetlo”.



Na koncertu su nastupili bivši i sadašnji učenici Katoliškog školskog centra Sveti Pavao, a organizator koncerta, uz KŠC, bila je i Koordinacija katoličkih župa i hrvatskih institucija Grada Zenice.



Uz koncert hora “Kasiopeja”, napominje fra Kepić, postavili su i izložbu umjetnika Ernesta Markote iz Čapljine, koja je također sva u božićnom duhu.



- To su počeci Lukinog evanđelja. Luka je pisac koji piše Evanđelje i zovu ga “pisac Isusova djetinjstva”, jer najviše opisuje ove događaje Božića.



Večeras ćemo u našoj crkvi imati i koncert ozbiljne glazbe (19.00 sati). Dolaze nam pjevači i dirigent Opere Hrvatskog narodnog pozorišta iz Zagreba, sopranistica Ivana Lazar i Vjekoslav Babić na klaviru, a uz taj ćemo koncert na zidove naše crkve postaviti i slike sa izložbe gospodina Markote- najavljuje fra Kepić, koji ističe kako na taj način žele “da slikom i glazbom dođemo do tajne koja je pred nama”.



- Pazimo da se nekakvi završni detalji, koji najbolje simboliziraju Božić, dogode na Badnjak- kada je dan bdijnja, dan čekanja…



U utorak imamo “zornicu” i onda čekamo “ponoćku” i onda smo u slavlju Božića- kaže fra Kepić, koji najaljuje da će nakon Božića krenuti u blagosivljanje obitelji i stanova.



Kepić napominje kako pet zeničkih župa, mada se ta brojka stalno umanjuje, ima oko pet tisuća vjernika. Sve je manje, kaže on, dolazaka iz inostranstva za Božić, jer “mame i bake odlaze djeci”. Dugogodišnja tradicija je, podsjećamo, da na “ponoćku” dolaze i Zeničani koji nisu vjernici ili uopće nisu katolici.



- Da, posebno u crkvu Sveti Ilija. Pošto bude dosta mladih pa je bilo dosta mirno, jako lijepo i ugodno. I ove će godine zbor “Novo nebo”, zajedno animirati tu “ponoćku”.



Drago nam je i da se Televizija Zenica trudi da dođemo do ljudi koji ne mogu doći u crkvu- kaže fra Kepić. On dodaje kako su župa koja ima vrlo malo mladih, ali su skoro svi glazbeno “potkovani”, završili su glazbene škole…



- Naš bend, vokalno-instrumentalni sasatav “Novo nebo”, koji uspijevamo stalno da podmlađujemo, već 35 godina svira nedjeljom na misi u 10.00 sati. To sebi ne može priuštiti nijedna zajednica.



Naši su fratri, prije rata, željeli da duhovnim šansonama, novim, modernim ritmovima…kao biti suvremeni sa ritmovima. Imamo glasova i za i protiv, to je, izgleda, takav prostor - objašnjava župnik Kepić, koji napominje kako su “sva ta djeca i dio KŠC te Glazbene škole u Zenici”.





(FENA)