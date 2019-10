Pravoslavni centar za mlade Mitropolije dabrobosanke "Sveti Petar Sarajevski", u saradnji sa Odborom za međureligijsku saradnju grada Zenice, postavio je u galeriji zeničke Sinagoge prvu od planirane tri izložbe radova pravoslavne i islamske kaligrafije, koji su nastali u sklopu projekta "Upoznaj zemlju da bi je volio".

Foto: FENA

Tridesetak radova za ovu izložbu, kako je kazala Nadežda Mojsilović, koordinatorica na tom projektu uime Pravoslavnog centra za mlade Mitropolije dabrobosanke "Sveti Petar Sarajevski", djela su mladih autora iz Zenice i Bihaća, nastala uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.



- U dogovoru sa vjerskim zajednicama u Zenici uspjeli smo dogovoriti radionice za mlade kako bi naučili osnove kaligrafije u pravoslavlju i islamu. Kao rezultat radionica koje smo od marta do oktobra održali u Zenici i Bihaću, nastali su ovi prelijepi radovi, koji su i rezultat zajedničke saradnje, dijaloga i vrijednosti koje svi imamo u našim vjerama - ističe Mojsilović.



Dodaje da je u tim radionicama sudjelovalo dvadesetak mladih, koji su se upoznali o razlikama i sličnostima pravoslavne i islamske klaigrafije, a pritom su iskazali talenat te zadovoljstvo što su mogli sudjelovati u stvaranju ovih radova.



Radionice su vodili profesor kaligrafije Akademije za crkvenu umjetnost i restauraciju iz Beograda Dušan Mišić te Hadis Terzić, student Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva.



Zenička će izložba, za koju je ulaz besplatan, biti otvorena do 1. novembra. Narednog će mjeseca radovi biti izloženi i u Bihaću, a do kraja godine, kako je najavila Mojsilović, plan je da izložba u sklopu pomenutog projekta bude prezentirana još i u Sarajevu. Ako bude interesa, izložba bi mogla biti prezentirana i u drugim bh. gradovima.





(FENA)