Centralna svečanost obilježavanja velikog muslimanskog praznika Kurban – bajrama za područje Muftiluka zeničkog održana je u Sultan Ahmedovoj – Čaršijskoj džamiji u Zenici, gdje je jutros klanjanje bajram-namaza predvodio savjetnik reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, Ejub ef. Dautović.

Foto: FENA

Bajramsku hutbu vjernicima je govorio novi zenički muftija Melvudin ef. Dizdarević, koji je poručio da je Bajram daleko veći i značajniji nego se može i zamisliti.



-Bajrami imaju zadaću da nas vrate Gospodaru, koji jeste naša duhovna prapostojbina - poručio je muftija Dizdarević.



On je podsjetio da je islam vjera koja naglašava kolektiv i daje mu primat nad zahtjevima pojedinca te sposobnost žrtve za vlastite ideale.



-Kada vjernik pušta krv svome kurbanu, on svome Gospodaru, kao izraz pokornosti, ne prinosi meso i krv kurbansku, već nešto daleko važnije...



Bajram nas podsjeća da u našim u srcima ništa ne smije biti ispred Stvoritelja, Allaha dž.š., koji nam je podario sve što imamo i sve što jesmo - poručio je muftija Dizdarević.



On je istakao kako vjernici, putujući na hadždž te prinošenjem žrtve-kurbana, žrtvuju svoj imetak i ovozemaljsku komociju za ahiretska prostranstva.



Nakon bajram-namaza, u prostorijama Medžlisa IZ Zenica upriličeno je i tradicionalno bajramsko čestitanje te prigodan muzički program.



Drugi dan Bajrama na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici bit će organizirana ''Bajramska svečanost'', uz program koji će izvesti Armin Muzaferija, Eldin Huseinbegović i hfz. Aziz Alili.



Treći dan Bajrama delegacija Muftijstva i Medžlisa IZ Zenica posjetit će KPZ ZT Zenica, a bajramski prijem za predstavnike vjerskog, političkog, kulturnog i društvenog života bit će organiziran u atriju Medžlisa IZ Zenica.



Istog dana muftija zenički, sa saradnicima, posjetit će Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je planiran susret sa rukovodstvom ove ustanove i posjeta Odjelu hirurgije.





(FENA)