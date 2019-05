Na centralnoj proslavi 1. maja – Međunarodnog praznika rada, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH), danas se u Zenici, ispred zgrade uprave preduzeća „Željezara“ Zenica u stečaju, okupilo oko 2.000 članova sindikata.

Foto: FENA

-Želim da oni koji su odgovorni za stanje radnika u Federaciji BiH čuju i pročitaju ove poruke koje su ispisane i želim da damo posebno podršku radnicima „Željezare“ Zenica - istakao je predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović, koji je napomenuo kako je njihovih 78 kolega, radnika „Željezare“ Zenica, ispunilo uslove za penziju.



On je, umjesto Prvomajskog proglasa, a koji je kasnije pročitala Lejla Čaušević- Sućeska, odlučio održati govor okupljenim.



- Nisu oni krivi što im nije uplaćen radni staž, odnosno što nisu uplaćivani doprinosi. Država je kriva što je propustila izvršiti kontrolu i zbog toga je pozivamo da to urade što prije, jer ljudi su u znoju, čestito zaradili svoju penziju - kazao je Šatorović, koji je dodao kako zahtijevaju sistemska rješenja te da traže zakon o uvezivanju radnog staža.



-Puno je, ovih dana, priče o bolovanju. Puno je optužbi na račun radnika, da su radnici u BiH, u stvari, neradnici. Međutim, kada odemo samo 200 ili 300 kilometara sjevernije, u prvu zemlju Evropske unije, najpoželjnija radna snaga u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj...su radnici iz BiH. I nemoguće je da su to neradnici - naglasio je Šatorović, koji je dodao kako radnici na bolovanje ne idu iz hira ili da bi izbjegavali radne obaveze.



- Idu, zato, što nemaju adekvatne zaštite na radu, jer je Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine. Predstavnici vlasti: Zakon o zaštiti na radu vam je iz 1990. godine i tako stimulišete poslodavce da ne ulažu u Zaštitu na radu.



Taj zakon je ispregovaran, dogovoren između Sindikata i poslodavaca. Taj zakon Vlada FBiH, koliko sutra, može pustiti u parlamentarnu proceduru i da, konačno, radnici u BiH imaju barem minimalnu zaštiti na radu, kao što imaju radnici u EU- kazao je Šatorović.



Posebna je priča, istakao je Šatorović, Zakon o štrajku, koji je „napravljen na način da se po svaku cijenu onemogući radniku da na zakonit način izrazi nezadovoljstvo uslovima rada, plaćom, njegovim demokratskim pravom - garantovanim Međunarodnim konvencijama rada“.



- To je pravo na obustavu rada. Hoćemo izmjene Zakona o štrajku, koji će nam omogućiti da iskazujemo svoje nezadovoljstvo - kazao je Šatorović, koji je članovima organizacije poručio kako moraju u Sindikat vratiti jedinstvo i solidarnost.



- Moramo biti uz one koji su danas u problemu, jer sutra, kada mi budemo u problemu, neće biti niko ni uz nas. To i jeste želja vlasti. Njihova želja i jeste da se pocijepa sindikalni pokret, da se međusobno optužujemo te da niko ne ističe ove probleme - istakao je Šatorović.



Ranija satnica, po općem kolektivnom ugovoru, napomenuo je, bila je 2,31 KM, a da su oni tražili 3,59 te da od tog zahtjeva neće odustati.



- To podrazumijeva da se, prije svega, plaće u realnom sektoru, a onda u svim sektorima, moraju popraviti. Jer, samo tako će BiH krenuti naprijed - poručio je Šatorović.



Učesnicima skupa, na kraju je podijeljen tradicionalni sindikalni grah.





