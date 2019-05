Zeničane je 93. put zaredom, Prvomajskom budnicom u čast Međunarodnog praznika rada, jutros od 5.00 sati budio Duvački orkestar Kulturno-umjetničkog društva „Željezara“ Zenica.

Foto: FENA

Sedamnast muzičara, koji se gradskim ulicama i sokacima voze na kamionu, predvodio je rukovodilac tog orkestra Azur Bijedić, koji je član orkestra od 1999. godine.



- Ovo je dugogodišnja tradicija. Slobodno mogu reći i 100- godišnja, jer orkestar, zvanično, postoji od 1926. godine, ali niko zvanično i tačno ne zna koliko je budnica prije toga odsvirano- napominje Bijedić.



On dodaje kako sviraju svoj tradicionalni repertoar: „Pozdrav Bosni“, „Splitske kale“, In Harmony“, „Moja domovina“ i „Danska petorka“.



Pred zgradom Gradske i Kantonalne organizacije SDP-a, gdje se tradicionalno zaustavljaju, muzičare je s prijateljima dočekao i Sead Alijagić, koji kaže kako od prethodnog rata na ovamo na istom mjesto svake godine dočekuje Duvački orkestar.



- Jako me veseli svaki susret s našim muzičarima za 1. maj- ističe Alijagić, koji je također članove orkestra ugostio.





(FENA)