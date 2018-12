Šest premijera, 11 nagrada, šest učešća na inostranim i 11 na domaćim festivalima, zatim 15 gostovanja u bh. pozorišnim kućama i tri u inostranim, učinak je u brojkama Bosanskog narodnog pozorišta u 2018. godini, čime su u toj kući izuzetno zadovoljni.

- Jedan značajan jubilej desio se ove godine - 7. maja, premijernom izvedbom predstave „Ravna ploča“, obilježili smo tačno 40 godina od useljenja u novi objekat BNP-a Zenica, koji se desio istog tog datuma 1978. godine - kazao je na današnjoj pres-konferenciji direktor BNP-a Hazim Begagić.



On je podvukao kako je naredna umjetnička sezona, 2019./2020., i jubilarna, 70. sezona BNP-a, za što se već počinju pripremati.



- Za nepuna dva mjeseca, 25. februara, obilježit ćemo naš 69. rođendan. Vrlo ozbiljno ulazimo u projekat obilježavanja 70. sezone i već sada možemo najaviti učešća nekih najrelevantnijih reditelja iz BiH i zemalja regiona pa čak i šire - najavljuje Begagić.



On podvlači kako sve te brojke govori o liderskoj poziciji BNP-a uopće na polju kulture u ZDK-u i području Srednje Bosne, ali i da su jedna od vodećih teatarskih kuća u BiH, a u programskom smislu vjerovatno jedna od najvitalnijih umjetničkih organizacija u BiH.



Godišnje realiziraju više od 300 različitih programa, od kojih većina u zgradi BNP-a, od kojih i više od 100 koncerata, promocija te drugih sadržaja koji nisu vezani za baznu djelatnost BNP-a.



- Broj premijera će zasigurno narasti u 2019. godini, s obzirom na to da imamo neke ambicioznije programske planove. U godini iza nas možemo biti ponosni na naše predstave - ističe direktor Begagić, koji je posebno izdvojio premijeru predstave „Romeo i Julija“ sa više od 40 učesnika, zatim "Ravna ploča", koja je ubjedljivo donijela najviše nagrada BNP-u te međunarodnu kooprodukciju s makedonskim pozorištima, predstavu "Bure baruta", s kojom su i otvorili tekuću, 69. umjetničku sezonu.



Naredne godine ih očekuju dvije izvedbe u Beču, jer su potpisali zvaničan sporazum sa Bosanskohercegovačkom kulturnom platformom pa će naredna godina, ističe direktor Begagić, biti i godina BNP-a u Beču. Privode, kaže Begagić, i dogovore sa njemačkim partnerima iz Berlina, za gostovanje s dvije predstave u tom gradu, što bi mogla biti i dodatna međunarodna afirmacija BNP-a.



Tokom ove godine realizirali su i dva festivala - 17. festival BH drame te Internacionalni festival edukativnog teatra, u sklopu kojeg su imali i dvije smotre - dramskog stvaralaštva škola i vrtića iz Zeničko-dobojskog kantona te bh. dramskog stvaralaštva djece i mladih sa poteškoćama u razvoju.





