Druga sjednica osmog saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona počela je raspravom o dnevnom redu sjednice, nakon što je zastupnik SDA Ramo Pivić ocijenio da se uopšte nisu stekli uslovi za sazivanje ove sjednice.

Foto: FENA

Polemika se vodila zbog uvrštavanja u dnevni red Prostornog plana grada Zenice za 2016. -2036. godinu, koji 17. septembra nije dobio podršku Skupštin ZDK-a te je bilo potrebno da prođe šest mjeseci da bi ponovo bio uvršten u dnevni red.



"Skupština uopšte nije konstituirana. Nisu formirana radna tijela Skupštine, koja moraju dati svoje mišljenje o tačkama dnevnog reda", rekao je Pivić, koji je sve u sali pitao da li će odmah na početku rada poštovati ili kršiti Poslovnik.



"Mislim da nije uredu. Kakva je to poruka građanima ZDK-a da, zbog te forme, uopšte o ovome raspravljamo", odgovorio je predsjedavajući Skupštine ZDK Ismet Sarajlić (SBB), koji se reflektirao na objašnjenje ove situacije koje je dao sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić da je i ranije bilo slučajeva da se neke tačke dnevnog reda uvrštavaju bez stava komisija.



Sarajlić je pitao Pivića da li će i na sjednici 28. decembra, kada bi na dnevnom redu trebala biti Odluka o privremenom finansiranju ZDK za 2019. godinu, insistirati na poštovanju procedura i "osuditi građane ZDK-a na propast“.



Zastupnik Jasmin Duvnjak (SDA) istakao je kako je prošli put, kada je na dnevnom redu bio Prostorni plan grada Zenice, glasao za njegovo usvajanje, ali se pitao ko je ovog puta službeno utvrdio akt te ga stavio u proceduru.



"Pitam se za neutvrđeni akt, nakon što je, nažalost, pao na glasanju, kakva je službena procedura da bi se ponovo našao na sjednici Skupštine", kazao je Duvnjak.



Međutim, nakon što je s 20 glasova za i 13 protiv te bez suzdržanih glasova usvojen dnevni red današnje sjednice, ministar prostornog uređenja ZDK Fahrudin Brkić pozvao je da ovlašteni predlagač, ako već on to nije, povuče taj dokument s dnevnog reda.



Naime, Brkić je u raspravi o dnevnom redu najavio da će tu tačku povući s dnevnog reda današnje sjednice, jer on i Vlada ZDK nisu dali svoju saglasnost, ali je zastupnica Nezavisnog bloka Amela Granić objasnila kako je ta stranka bila predlagač te tačke.



"Bojim se, ako ovaj dokument ponovo ne dobije podršku, kakva će biti njegova sudbina", kazao Brkić.



Nakon ovakvog objašnjenja resornog ministra, predsjedavajući Sarajlić je kazao kako je shvatio da Brkić povlači tu tačku te da o njoj neće biti rasprave.



Sjednica je nastavljena bez ove tačke, a ponovo je data pauza.





(FENA)