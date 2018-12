Novi predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ismet Sarajlić najavio je danas u izjavi za Fenu da će do 20. decembra biti održana sjednica tog organa, na kojoj bi trebala biti usvojena Odluka o privremenom finansiranju ZDK-a za prvi kvartal 2019. godine.

- Mi ćemo u petak, 14. decembra imati sjednicu Kolegija Skupštine kada ćemo i utvrditi tačan termin sjednice te dnevni red. Nadam se da će Vlada, koja će svoju sjednicu imati sutra, usvojiti prijedlog te odluke te nam je dostaviti kako bi mogla biti uvrštena u dnevni red naredne sjednice. Ako Vlada ne bude blagovremeno uputila prijedlog odluke, morat ćemo do Nove godine sazvati i vanrednu sjednicu - kaže Sarajlić.



Napominje da se Odluka o privremenom finansiranju za 2019., kao vanredna tačka dnevnog reda, može uvrstiti i na samoj sjednici.



Što se tiče termina nastavka konstituirajuće sjednice, koja je već održana u dva dijela, on nije poznat. Bez odluke Centralne izborne komisije BiH o načinu izbora delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH, navodi Sarajlić, nije moguće izabrati predstavnike ZDK-a te samim tim ni okončati tu sjednicu.



- Život zbog toga ne treba stati. Ne možemo čekati tu odluku, ali kada bude donesena zakazat ćemo nastavak i okončati konstituirajuću sjednicu. Do tada ćemo raditi ono što možemo - kaže Sarajlić.



Što se tiče izbora nove Vlade ZDK-a, Sarajlić izražava nadu da bi do Nove godine mogli biti podijeljeni resori te izabran i mandatar.



- Sastanci koalicionih partnera su intenizivirani. Na njima stranke artikuliraju svoje interese, a proces predvodi SDP, koji bi, po meni, a kao stranka koja je dobila najviše glasova te ima i najviše zastupnika, trebala predložiti i mandatara. Vjerujem da se do Nove godine mogu okončati ti procesi - smatra Sarajlić.



Dodaje da bi se nakon izbora nove Vlade, kao treći "paket", moglo pristupiti i raspodjeli direktorskih te upravljačkih pozicija u javnim preduzećima.





