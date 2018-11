Zeničanka Džejna Suljević rođena je 1991. godine u Sarajevu, nakon čega je djetinjstvo provela u Zenici, gdje završava osnovnu i srednju školu, a nakon toga 2010. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, gdje 2014. godine uspješno završava prvi ciklus školovanja.

Upisuje master studije koje je završila sa prosjekom 10, za šta je na svečanoj dodjeli diploma nagrađena i Nagradom rektora Univerziteta u Zenici.



Džejna je ispričala svoja iskustva tokom školovanja te o ljubavi prema profesiji pravnika.



„Za Pravni fakultet sam se odlučila zato što sam smatrala da ima mnogo toga za ponuditi, imao je inovativan nastavni plan i dobre predavače, odnosno nastavno osoblje. Iako sam razmišljala da odem u inostrastvo, odlučila sam ostati u svojoj državi i svom gradu gdje sam odrasla“, rekla je Suljević.



U Zenici je imala priliku da obavlja pripravničku praksu i uporedo pohađa drugi ciklus studija.



„Nisam se pokajala, jer mi se u ovom gradu pružila mogućnost da simultano i studiram i radim, odnosno obavljam pripravničku praksu, koju sam obavljala u notarskom uredu. Nakon odrađene dvije godine pripravničke prakse, polažem pravosudni ispit, te u istoj toj godini, u periodu od oko mjesec dana razlike, uspješno sam odbranila i magistarski rad na temu 'Ugovor o nasljeđivanju u međunarodnom privatnom pravu', kod mentora prof. dr. Zlatana Meškića. U decembru sam položila pravosudni ispit na državnom nivou i odradila dvije bitne stepenice u razvoju nekoga ko je pravnik, jer to znači napredak u karijeri. Pravnici znaju koliki je značaj pravosudnog ispita“, rekla je Suljević.



Master studije je Suljević završila sa prosjekom ocjena 10.



„Za vrijeme trajanja magistarskog studija, studirala sam na građansko-pravnoj katedri. Odabrala sam tu katedru jer sam već za vrijeme dodiplomskog studija shvatila da je to moj izbor, ono što se meni dopada i u čemu se pronalazim. Studij se sastoji od slušanja predmeta i polaganja ispita, nakon čega se dobija pravo izbora teme za master rad. Sve sam ispite položila u roku sa prosjekom ocjena 10.0. Nakon toga sam pristupila pisanju magistarskog rada koji je bio interesantan, zahtjevna tema, ali moj mentor je u meni vidio potencijal. Tema je mogla biti ili odlična ili neće biti nikako, i uspjela je upravo odlična“, rekla je Suljević.



Nakon završetka master studija, na Univerzitetu u Zenici objavljen je konkurs za doktorske studije. Džejna se još jednom odlučila za Pravni fakultet, gdje je počela raditi i kao asistentica na Katedri za građansko pravo.



„Nakon što sam završila, bio je konkurs za doktorske studije, pa sam nastavila svoje studije ovdje. U isto vrijeme, 2018. godine, krenula sam da radim kao asistent na Pravnom fakultetu, jer sam željela da svoje znanje dalje proširim kroz naučno-istraživačku djelatnost i to na Kadedri za građansko pravo, gdje sam prošli semestar predavala 3 predmeta. Ono što je interesantno, predavala sam i na Politehničkom fakultetu predmet Poslovno pravo. To je lijepo iskustvo, iako je naporniji tempo, jer sam u isto vrijeme i radila, ali se to mnogo isplatilo. Stekla sam nova iskustva i učvrstila svoju odluku da nastavim studirati i nadam se da ću se, ako Bog da, jednog dana baviti ovime i kao profesor“, rekla je Suljević.



O ljubavi prema profesiji pravnika, Suljević je rekla da je ona nastala još u djetinjstvu.



„Počeci su takvi da se pravom bave moja oba roditelja. Ali, i pored toga, ja sam oduvijek pokazivala ljubav prema pravu, od nekih serija o ubistvima, istraživanjima, advokatskoj praksi, sudovima, sudnicama, to je ono što me uvijek interesovalo. To je za mene bilo nešto fascinantno, ono što sam voljela gledati i čime sam se željela baviti. Od osnovne škole sam pokazivala afinitet ka historiji, ka debatama i mislim da je to bio logičan korak za mene. Iako sam, kao neko ko je završio Prvu gimnaziju u Zenici, razmišljala o mnogim zanimanjima, moja odluka o upisu na Pravni fakultet bila je učvršćena time čime se bave pravnici u praksi, bilo to zanimanje advokata, notara, tužioca, posla u policiji... sve je to pravo pokrivalo i to mi se dopadalo“, izjavila je Suljević.



Kazala je kako je čast dobiti Nagradu rektora, ali da, ukoliko volite ono što radite, i nije teško ostvariti dobre ocjene. Tokom svog postdiplomskog studija, kako je kazala, imala je priliku da uči na novi način zahvaljujući inoviranom programu.



„Osjećaj je lijep kada neko ozvaniči vaš trud i rad, pa tako i moj. Zbog toga sam počastovana, drago mi je da sam dobila nagradu. To je priznanje da sve ono što radim i društvo valorizira na pravi način. Mimo toga, ostvariti prosjek ocjena nije teško ako radite nešto što volite. Onda vam ni posao, ni učenje nije muka, nego nešto što želite i potrudite se i mimo onoga što ti predmeti traže, učite i tražite više. Želite da znate i idete u drugim smjerovima“, izjavila je Suljević.



Rekla je i kako studenti trebaju dati šansu Univerzitetu u Zenici kao mjestu gdje će nastaviti svoje školovanje. Mladim ljudima je poručila kako ne trebaju odustati od onoga što žele, te da su mladi, obrazovani ljudi jedini pokretači pozitivnih promjena u zemlji.



„Mladim ljudima želim poručiti da ne odustaju lako od onoga što žele, stanje u našoj državi nije bajno, ali nije nigdje u svijetu. Treba zadržati pozitivan duh i težiti ka boljem, većem, i težiti ka znanju i boljoj budućnosti. Smatram da samo mladi ljudi koji su školovani i obrazovani na pravi način i oni koji žele da misle svojom glavom su pokretač bolje budućnosti naše zemlje“, zaključila je Suljević.



Nagrada rektora na Univerzitetu u Zenici predviđena je za studente koji polože sve ispite bez ponavljanja, uz uslov da ne obnove niti jednu godinu, a dodjeljuje se svake akademske godine. Osim Nagrade rektora, studenti Univerziteta u Zenici mogu biti nagrađeni i Nagradom dekana. Ove godine, osim Džejne Suljević, nagradom za uspjeh na postidiplomskom studiju nagrađena je i Dženana Smajić Terzić, studentica Metalurško-tehnološkog fakulteta, te Eniz Patković, student I ciklusa studija Islamskog pedagoškog fakulteta.





