Nakon Tuzlanskog, Zeničko-dobojski je drugi kanton u Federaciji koji je formirao skupštinsku većinu bez nacionalnih stranaka, odnosno, poslao je SDA u opoziciju. Ovo je ozvaničeno na današnjoj zajedničkoj konferenciji za medije SDP-a, DF-a, Naše stranke, zajedno sa Savezom za bolju budućnost BiH (SBB), Nezavisnim blokom (NB) i Strankom demokratske aktivnosti (A-SDA), a koja je protekla u znaku ogromnog interesiranja medija.

Iako je konferenciji trebala biti prisutna i Stranka za BiH (SBiH), prema riječima Senaida Begića, predsjednika KO SDP-a ZDK, oni su, i pored činjenice da su se dogovorili potpisati zajedničke principe i okvire djelovanja u ZDK, pet minuta prije početka zajedničke konferencije javili da su dobili signal iz Sarajeva da ne dolaze na potpisivanje dokumenta, međutim, njihov zastupnik Samir Karahasanović iz Zavidovića je krenuo ovdje na konferenciju.



Alternativa građanima



Kada se radi o formiranoj skupštinskoj većini, koju trenutno čini šest stranaka, Begić je kazao da su čekali da to učini SDA, međutim, poslali su poruku da nisu uspjeli za sto dovesti nikog osim HDZ-a BiH, zbog čega su oni odlučili ponuditi alternativu.



- Mi smo se okupili da zajedno s javnošću u ZDK podijelimo zajedničke principe i okvir djelovanja skupštinske većine koju čine SDP, DF, Naša stranka, SBB, NB i A-SDA. Ovaj dokument je nešto na čemu smo svi radili proteklih 15-ak dana. U ranijim izjavama imali ste priliku čuti da smo mi, poštujući izborne rezultate, poslali poruku da relativni pobjednik ovih izbora - SDA, bude prva stranka koja bi trebala ponuditi rješenje za formiranje parlamentarne većine. S obzirom na to da je SDA za ovo vrijeme za pregovarački sto uspjela dovesti jedino HDZ BiH i tako poslala poruku da nisu u mogućnosti sakupiti minimalno 18 mandata za parlamentarnu većinu, a da vrijeme curi i rezultati izbora su potvrđeni prije dva dana, te da Skupština ZDK treba održati prvu konstituirajuću sjednicu, mi smo, s obzirom na to da snosimo odgovornost za političke procese u ZDK, ponudili alternativu. Naša alternativa se ogleda u zajedničkim okvirima i principima za period 2018. - 2022. godina, a koji imaju 29 tačaka. Također, mi smo potpisali i jednu zajedničku izjavu - kazao je Begić.



Istakao je da u kreiranju ozbiljnog dokumenta nijednog trenutka, kroz 20-ak organiziranih sastanaka, ali i brojne razgovore, nisu razgovarali niti oko jednog resora ni raspodjeli pozicija. Zatim je upriličeno potpisivanje zajedničke izjave.



- Izuzetno sam zadovoljan onim što smo uradili do danas. Ovim činom potpisivanja šaljemo poruku da smo ozbiljna politička alternativa vladajućoj vlasti u ZDK. Sam naš čin potpisivanja šalje jasnu poruku i mogu poručiti da nas čeka puno posla. Ponosan sam na činjenicu da sve vrijeme dok smo razgovarali i došli do ovog zajedničkog dokumenta nijednog trenutka nismo razgovarali na bazi raspodjele bilo kakvih pozicija, resornih ministarstava. Mi u ovaj proces ulazimo korak po korak, a temelj našeg okupljanja je povjerenje, a na bazi međusobnog povjerenja organizirat ćemo novi sastanak, i to već u ponedjeljak - rekao je Begić.



Potom se medijima obratila Alma Kratina, predsjednica KO DF-a ZDK, koja je poručila da se radi o stabilnom bloku koji će raditi za dobrobit svih građana.



- Ovim potpisivanjem dajemo dobar temelj za naredni period i jednu snažnu političku poruku jer u ovom momentu u ZDK jedini ispravni put je da sve koji su dobili mandate građani vide kao svoj najveći benefit. Lično smatram da pitanje pozicioniranja ljudi i personalnih rješenja unutar političkih partija jeste veliki kvalitet, ali mi o tome nismo govorili. Trudit ćemo se i kroz principe djelovanja da sve ono što je naznačeno zapravo bude jasno prezentirano građanima i, ono što je najvažnije, da sve ono što će se dešavati u narednom periodu biti traženje najboljih rješenja, kompetencija, koje će biti temelj našeg rada



Nusret Imamović, kantonalni koordinator Nezavisnog bloka i budući zastupnik u Skupštini ZDK, kazao je da se u Kantonu treba tražiti rješenje.



- Drago mi je da u ovim dogovorima, pregovorima i današnjem sporazumu nije bilo govora o funkcijama, ali smo se okvirno dogovorili da ćemo unijeti novi duh, energiju i koncept u formiranju skupštinske većine. To ćemo, nadam se, napraviti čim prije, a posebno mi je drago da ćemo rješenjem odluke imenovati najbolje i najkvalitetnije ljude tamo gdje oni i treba da budu - poručio je Imamović.



Sanja Renić, buduća zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, poručila je da će njihovi principi biti dugoročan program rada većine u Kantonu.



- MI smo preuzeli ulogu da budemo garant transparentnosti rada ove većine, kako smo i do sada radili. Veoma smo ponosni što smo u prilici potpisati ovakav jedan sporazum. Ovo je historijski trenutak za ZDK koji daje jednu novu dimenziju rada Kantonalne skupštine i ulijeva nadu da ZDK i ova zemlja mogu bolje - poručila je Renić.



Meldina Ugarak, zastupnica SBB-a BiH u Skupštini ZDK, inače glavni pregovarač ove platforme, poručila je da SBB BiH nikada nije bio kamen spoticanja u provođenju dobrih politika, kako u ZDK tako i na drugim nivoima.



- SBB je svjestan da će ovaj blok imati velike izazove. Mediji i građani treba da zahtijevaju od nas ovdje intenzivnu transparentnost u radu. Osim principa koji su navedeni u platformi, SBB će itekako, zajedno s koalicionim partnerima, raditi na tome da Zakon o imovini nosilaca na svim nivoima vlasti. Dakle, da vodimo drugačiju politiku od dosadašnje. Ne možemo se ograditi od stvari koje nisu bile kvalitetne za građane Kantona, ali možemo ispraviti greške. Još na nivou našeg kantona nismo vidjeli da su ljudi snosili posljedice za svoj nerad. Međutim, to ubuduće neće biti tako. Ovaj tim će raditi transparentije, bolje i za bolju budućnost svih nas zajedno - poručila je Ugarak.



Kasim Alić, sekretar KO A-SDA, kazao je da slijede razgovori i pregovori oko formiranja vlasti, kao i to da principi djelovanja koje su potpisali zapravo predstavljaju sve ono što su obećali građanima u predizbornoj kampanji.



Prva sjednica Skupštine ZDK trebala bi se održati 20. novembra, na kojoj će se prihvatiti mandati, formirati klubovi, kolegij Skupštine te izabrati rukovodstvo Skupštine ZDK.



Podsjetimo, buduću skupštinsku većinu u ZDK činit će SDP (6 zastupnika), DF (3), Nezavisni blok s partnerima, Snaga centra, Hrvatska stranka BiH i Prva stranka, koji imaju pet zastupnika u Skupštini ZDK, SBB sa tri zastupnika, A-SDA sa dva zastupnika te Naša stranka sa jednim zastupnikom u Skupštini ZDK, što čini ukupno 20 mandata. SDA, s kojom su jedino pristali koalirati u HDZ-u BiH, a koji su osvojili tri mandata, nije uspjela napraviti većinu.





