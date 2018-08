Udruženje "Forum Zeničana“, koje tradicionalnom manifestacijom "Od Kulina bana i dobrijeh dana“, svake godine 4. aprila, na datum na koji su poglavari bosanske crkve 1203. godine predvođeni Kulinom banom, potpisali historijski dokument- "Bilinopoljska izjava“, pokrenulo je aktivnost na uređenju parka uz istočnu stranu Stadiona Bilino polje.

Radnici komunalnog preduzeća "Alba“ trenutno uklanjaju stare panjeve, krče grane drveća i vrše sanitarnu sječu oštećenih stabala, koja bi mogla biti prijetnja posjetiocima parka.



-Zajedno sa Gradskom upravom Zenice, odlučili smo da se ovaj park, kojeg mi već zovemo Park 'Kulin ban', sredi. Bio je zapušten i neuredan, ali ga želimo dovesti u funkciju, obnoviti staze i obilježiti - da se zna da je to Park 'Kulina bana' i da je to mjesto na kojem je potpisana 'Bilinopoljska izjava“ - kaže Vladimir Franjić, predsjednik Skupštine ovog udruženja.



Ističe da je krajnji cilj da se postavi i spomen-obilježje Kulinu banu.



-Došli smo na ideju da s Gradom, Kantonom, Muzejom grada Zenica i Fondacijom 'Kulin ban' potpišemo jedan sporazum, na osnovu kojeg će se pokrenuti aktivnosti za raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu rješenja, a kasnije i izradu spomenika- kaže Franjić.



Vjeruje da će uskoro građani i gosti Zenice imati priliku da se odmaraju te pored tog spomenika podsjete na početak historije BiH.



Park će do 29. augusta, kada se obilježava Dan Zeničko-dobojskog kantona te 829. godišnjica objave Povelje Kulina bana (objavljena 1189. godine), biti otvoren. Na kamenu u ovom parku već se nalazi ploča, postavljena 2003. godine, povodom obilježavanja 800. godišnjice vladavine Kulina bana.



U sklopu uređenja ovog parka, u kojem se nalazi i kamena skulptura "Razvoj“, a koju je 1980. godine izradio zenički kipar Franjo Bešlić, bit će obilježena i ova skulptura.





