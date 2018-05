Više stotina građana Zenice učestovalo je u mirnoj šetnji za Davida Dragićevića, mladića iz Banjaluke te Dženana Memića iz Sarajeva, tražeći da se rasvijetli istina o stradanju mladića. Mirna šetnja započela je na Trgu Alije Izetbegovića.

Foto: AA

Nataša Gigović, jedna od organizatora mirne šetnje rekla je kako svi žele da istina i pravda izađu na vidjelo.



"Okupili smo se jer nam je dosta sistema, želimo da istina i pravda izađu na vidjelo, Zeničani su se probudili. Potpisivat ćemo peticiju, održati mirnu šetnju i nadamo se da će se veliki broj građana odazvati ovoj šetnji", rekla je Gigović.



Muriz Memić, otac mladića Dženana Memića stradalog 8. februara 2016. godine rekao je kako neće odustati od istine o smrti svoga sina te je naglasio kako je njegov sin Dženan ubijen.



"Dvije godine i tri mjeseca traje moja borba, Tužilaštvo Kantona Sarajevo namjestilo je slučaj da izgleda kao saobraćajna nesreća, ali ja imam sve dokaze da je Dženan ubijen. To su dokazi Tužilaštva i glavna tužiteljica se boji svojih dokaza. Dvije godine oni podmeću svoju nesreću, vještak saobraćajne struke dr Mirsad Kulović rekao je da nema mjesta kontakta i da nema saobraćajne nesreće. Komadi stakla su potureni na mjesto događaja, snimak uviđaja pokazuje jasno da se nalazilo šest komada stakla, a vještaku mašinske struke su dali 83 komada. Glavna tužiteljica Dalida Burzić je meni 15. marta rekla da je Dženan ubijen, da je bilo naguravanje koje je eskaliralo. Pa su se 26. juna vratili na saobraćajnu nesreću. Od početka lažu i ja imam dokaze da je ubistvo. Kad nisam odustao na početku, neću ni sada", rekao je Memić.



Memić je rekao kako je nevolja zbližila njega i oca Davida Dragičevića, za čiju smrt porodica takođe tvrdi da se radi o ubistvu.



"Nevolja nas je zbližila. Davor Dragićević je meni dao podršku, otići ću i ja u Banjaluku. Vidjeli ste slike Davida, ako se dijete utopilo, nek neko objasni odakle povrede. Ako je Dženana udarilo vozilo koje je išlo 50 km/h, gdje su povrede? Povreda nema, osim jedne povrede na glavi. Slučajevi su isti, prepisuju jedni od drugih. Istinu sakriva vrh države, korumpirano tužilaštvo i MUP, ali ima tu i čestitih ljudi. Bez podrške ne bi išlo. Imam podršku medija, ali i ljudi, javnosti i bez toga ne bi moglo. Ja istinu znam, a država me tjera da pravdu uzmem u svoje ruke, ako budem morao i to ću uraditi", rekao je Memić.



Građani Zenice mirnom šetnjom i peticijom dali su podršku u rješavanju ovih slučajeva uz parole "Pravda za Davida", "Pravda za Dženana" i "Pravda za svu našu djecu". Na kraju mirne šetnje građanima Zenice obratili su se organizatori i članovi porodice Dženana Memića, nakon čega su prisutni zapalili svijeće i položili cvijeće za ova dva mladića.





(AA)