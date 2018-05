Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe danas je u krugu jame Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica obilježena 36. godišnjica nesreće u ovoj jami, kada je živote izgubilo 39 rudara. Do nesreće je došlo u noćnoj smjeni 12. maja 1982. godine usljed eksplozije metana.

Foto: AA

Kod spomen-ploče u krugu jame Raspotočje okupili su se rudari ovog rudnika zajedno sa članovima uprave i sindikata te se prisjetili svih poginulih rudara.



Nevzet Vrškić, direktor RMU Zenica rekao je kako se na ovaj dan prisjećaju svih poginulih rudara.



“Mi smo donijeli odluku da današnji dan obilježavamo kao dan poginulih rudara. Nažalost, puno je nesreća bilo i kada bismo svaku obilježavali, to bi bilo mnogo, te smo donijeli ovu odluku zajedno sa sindikatom. Na ovaj dan želimo da se podsjetimo na sve poginule rudare RMU Zenica, od njegovog osnivanja do danas. Trenutno je situacija dobra, ali ona uvijek može biti bolja, a pogotovo u pogonu Raspotočje je dobro jer je ugrađeno široko mehanizovano čelo. Uslovi su dobri, sigurnost je dobra, ali rudarski posao je takav da se nikada ne zna”, rekao je Vrškić.



Mirzeta Bradarac, supruga poginulog rudara Hajrudina Bradarca, koji je život izgubio u nesreći u jami Raspotočje u septembru 2014. godine, rekla je kako članovi porodica ovaj dan uvijek doživljavaju emotivno.



“Ovo je preemotivna situacija. Svake godine svi to preživimo, ali traume ostaju i nikada nećemo prežaliti. Želim da se zahvalim upravi rudnika jer su ispoštovali ono što su trebali “, rekla je Bradarac.



Nijaz Vardo, predsjednik sindikata rudara RMU Zenica rekao je kako su uslovi radnika općenito bolji.



“Kada je u pitanju rudnik Zenica, sjetimo se prošle godine kada smo stajali pored širokog čela koje je sada ugrađeno, i sada za 2018. godinu za četiri mjeseca imamo prebačen plan proizvodnje. Između 103 i 107 posto prebačen plan. Što se tiče Raspotočja, čelo je postavljeno i sigurnost je bolja, a kada su u pitanju Stara jama i Stranjani, oni rade kao i dosad, a to je komorno otkopavanje. Mislim da se smanjio broj ozlijeđenih radnika, a čim dobijete mehanizaciju dobijete i sigurnost jame”, rekao je Vardo.



Jama Raspotočje važi za jednu od najopasnijih jama za eksploataciju uglja, a posljednja velika nesreća dogodila se 4. septembra 2014. godine kada su ostala zatočena 34 rudara više od 20 sati. U toj nesreći živote je izgubilo pet rudara.





(AA)