Tri miliona i 463 hiljade KM bit će potrebno Vladi Federacije kako bi podmirila sva potraživanja radnika "Željezare Zenica", preduzeća koje vrši isporuku hrane Mitalu i koje je prema podacima Porezne uprave dužno 56 miliona KM.

Radi se o preduzeću koje nema nikakvu ekonomsku opravdanost ni sada, a posebno je neće imati u budućnosti ukoliko ono na čelu sa svojom Upravom nastavi ovakav način poslovanja i permanentnog zaduživanja, iz godine u godinu. Pitanje je samo vremena, ukoliko ne dođe do restruktuiranja ili likvidacije preduzeća kada će se radnici tzv. "Željezare" ponovo naći pred Vladom sa istim ili sličnim zahtjevima, jer ih logika sadašnjeg poslovanja neminovno vodi ka tome.



Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da se preplaćeni sindikalisti, poput kandidata za novog predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Selvedina Šatorovića, okorištavaju i današnjim ishodom pregovora između predstavnika radnika tzv. Željezare Zenice i Vlade Federacije, na kojima se Vlada Federacija obvezala da će do kraja janura isplatiti na početku teksta navedeni iznos radnicima ovog gubitaškog preduzeća.



Šatorović se naime, među oduševljene "radnike" dovezao svojom limuzinom, i stao da proslavlja pobjedu.







Postavlja se pitanje, kakvu je pobjedu Šatorović proslavljao? Ko će, odnosno koji radnici i poslodavci, danas sutra morati da državi plaćaju veći porez na platu i doprinose, kako bi se u budžet Federacije odnekud namaklo onih tri i pol miliona maraka. Sigurno to neće biti oni radnici koje Šatorović štiti, prije svega iz javnog sektora, niti sam Šatorović, nego radnici iz realnog sektora.



Prema tome Šatorović ne slavi radničku, nego antiradničku i neradničku pobjedu, baš kao što pretendira da se kruniše za predsjednika antiradničkog Saveza samostalnih sindikata BiH.







