Potpisivanjem sporazuma u Zenici je okončan sastanak premijera FBiH Fadila Novalića i ministra energije, rudarstva i industrije FBiH Nermina Džindića sa predstavnicima radnika Željezare Zenica. Premijer Novalić je kazao da će do kraja januara svi zahtjevi radnika biti ispunjeni.

Radnici traže 12 plaća i otpremnine te uvezivanje staža, kako bi se mogli penzionisati oni koji ispunjavaju uvjete.



Novalić je rekao da ovo ne smatra pritiskom, te da se radi o novim zahtjevima - da se isplate zaostale plate, otpremnine i da se obezbijedi penzionisanje 64 radnika.



“Za to je potrebno 3 miliona i 463 hiljade KM, što je za Vladu FBiH prihvatljiv iznos i zahtjeve će biti moguće ispuniti do kraja januara”, kaže Novalić.



“Nakon ovog sporazuma mi ćemo sutra naći načine na koje ćemo ovo uraditi, i potpisati akt u kojem će se navesti da Željezara nema više potraživanja”, rekao je Džindić.



“Ovo su zahtjevi koje trenutno radnici traže i oni su ispunjeni. Nadam se da će biti zadovoljni radnici, ono što su tražili to su dobili”, rekao je predstavnik radnika Avdija Halilović.







