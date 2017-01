Daljinskog grijanja stambenih i poslovnih prostora u Zenici još nema, jer nisu završeni svi planirani radovi na osposobljavanju kotla kojim se iz tehnološke zone kompanije ArcelorMittal Zenica distribuira toplotna energija.

Ilustracija / 24sata.info

Najavljivano uspostavljanje sistema grijanja stanova odgođeno za nedjelju i prema posljednjim informacijama Zeničani bi tople radijatore mogli imati tokom poslijepodnevnih sati.



Zbog niskih temperatura došlo je i do nekoliko kvarova na distributivnoj mreži kao i do oštećenja instalacija na više lokaliteta u stanovima i poslovnim prostorima, koje zaposleni u Javnom preduzeću "Grijanje" pokušavaju sanirati ili izolovati od mreže ukoliko zahtijevaju izmjenu oštećene opreme.



Grad Zenica nema daljinskog grijanja od 8. januara kada je došlo do težeg kvara na "kotlu 2" u pogonu Energetike zeničkog ArcelorMittala.

(FENA)