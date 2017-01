Da hrabrost nije vrlina rezervirana samo za muškarce dokazuje i šest žena vatrogasaca, članica Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Zenica, koje su svakodnevno spremne da se suoče s vatrenim stihijama, riskirajući vlastite živote.

Foto: FENA

Jedna od njih je i jedina žena rukovodilac akcije gašenja požara u BiH, članica DVD Zenica Sanela Serdarević.



Ova hrabra žena, majka dvoje djece, po profesiji laborant, zaposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica na Odjelu za citologiju, u razgovoru za Fenu govorila je o svojim iskustvima i impresijama kao vatrogasac, ali i problemima s kojima se susreće.



Sanela je prije dva mjeseca, nakon pet godina bavljenja ovim pozivom, postala rukovodilac akcije gašenja požara. Osim toga, ona je i komandir ženske jedinice u sastavu DVD Zenica.



- Ovaj poziv me fascinirao još od malih nogu, a da bi neko bio vatrogasac, to je potrebno zaista voljeti i željeti pomagati ljudima u nevolji. Meni se to oduvijek sviđalo - ističe ova izuzetna žena.



Od 2010. godine, kada je postala postala vatrogasac, učestvovala je u više intervencija gašenja požara, a većinom se radilo o šumskim požarima. Osim toga, učestvovala je u potragama za nestalim licima te brojnim vježbama i takmičenjima.



Kao jednu od najtežih i najopasnijih intervencija koje je imala do sada, izdvojila je gašenje šumskog požara 2013. godine, kada je duvao i veoma jak vjetar, što je znatno otežalo gašenje vatre.



- Našli smo se u vatrenom obruču, temperatura je bila jako visoka, a vjetar je nepredvidiv, tako da smo morali biti izuzetno oprezni i paziti sa kojih strana duva - prisjetila se Serdarević, dodajući da su uspješno ugasili požar te da je bila zadovoljna kako je akcija završila.



Za reakcije okoline kada saznaju da je vatrogasac, kazala je da su uglavnom pozitivne.



- Ljudi se iznenade i začude, postavljaju razna pitanja, ali negativnih reakcija nije bilo - pojasnila je te dodala da ih muške kolege u DVD Zenica prihvataju kao ravnopravne i da pomažu jedni drugima.



Porodica ove, jedne od rijetkih žena vatrogasaca u BiH, u početku njenu namjeru da se počne baviti ovim opasnim pozivom, nije shvatala ozbiljno.



- Znali su da volim akciju, kao i da volim pomagati ljudima, ali mislili su da ću samo vidjeti kako to izgleda i da ću ubrzo odustati od toga. Međutim, meni se to jako svidjelo i evo sada sam već sedam godina vatrogasac u DVD Zenica - ispričala je.



Najmlađa žena vatrogasac u BiH, 23-godišnja Anela Bureković kaže da je oduvijek interesovalo kako to izgleda biti vatrogasac, tako da je na prijedlog prijateljice koja je članica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zenica i sama odlučila da postane dio ovog tima.



- Jednog jutra samo sam ustala i otišla da se učlanim. Ta volja da budem vatrogasac nikad nije nestala, tako da se još uvijek time i bavim. Ova želja da pomažem dovela me tu gdje sam sada - pojasnila je.



Sanelu, koja inače radi kao trgovac, njena porodica na početku nije shvatala ozbiljno, jer su mislili da je to samo prolazna faza i da će ubrzo proći, ali poslije je ipak dobila i njihovu, kao i podršku prijatelja i okoline.



- Osim toga, imamo i nesebičnu pomoć i podršku muških kolega, koji su uvijek tu ako nam nešto treba pokazati ili objasniti - naglasila je.



Ova neustrašiva mlada žena istakla je da je za nju najopasnija intervencija bila gašenje šumskog požara, prije otprilike godinu dana.



Međutim, to je nije spriječilo da se nastavi baviti ovim rizičnim pozivom, dokazujući da u opasnosti najviše vrijedi odvažnost.



Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica jedino je vatrogasno društvo u BiH koje, osim muškaraca, u svom sastavu ima i žene. Žena vatrogasaca ima još u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji te u Mađarskoj.





(FENA)