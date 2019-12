Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović na današnjem novogodišnjem prijemu za novinare posebno se osvrnuo na izazove koji stoje pred Tuzlom, a to je iznad svega migrantska kriza.

On smatra kako granice s BiH treba na adekvatan način zatvoriti.



- Centri za migrante ne mogu biti centralizirani u velikim urbanim sredinama. Međutim, neko baš takvu ideju gura u najveći naseljeni grad u BiH, u Tuzlu – kaže Imamović.



Osim migranstke krize, gradonačelnik Tuzle je govorio i o novim investicijama koje se tiču uglavnom izgradnje novih stambenih i poslovnih objekata, kao i razvijanja informatičkih i ekonomskih firmi. Posebnu pozornost posvetio je inovatoru Suadu Bešliću, koji se vratio iz Njemačke i na ovom području donio inovaciju kvalitetne proizvodnje vatrogasnih vozila.



- Investicija 'Kristaliko' zvuči kao nevjerovatna, a urbanistička dozvola će, nadam se, biti izata 2020. godine - najavio je Imamović.



Podsjećanja radi, zgrada 'Kristaliko' bit će građena na zemljištu nekadašnje tvornice Livnice čelika Tuzla u centru Tule.



- To je investicija od milijardu konvertibilnih maraka. Ovo će biti najveća privatna poslijeratna privatna investicija u BiH. To je ogromna investicija i nemoguće je da neće porasti broj poslovnih subjekata - smatra Imamović.



Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović naglasio je da se nema vremena obazirati se na globalna politička zastrašivanja te da će svoj rad posvetiti ekonomiji i investicijama koje sve više pristižu u Tuzlu.





