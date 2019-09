Prema nacionalnom i međunarodnom kalendaru, svake godine, treća sedmica septembra obilježava se kao Nedjelja borbe protiv tuberkuloze kao oboljenja koje još uvijek uzrokuje veliku smrtnost pacijenata naročito u nerazvijenim zemljama.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom 2018. godine na Klinici za plućne bolesti UKC -a Tuzla bila su zbrinuta 134 oboljela. Tuzlanski kanton nažalost još uvijek prednjači po broju pacijenata u odnosu na ostatak FBiH.



Bacil tuberkuloze ne bira, iako postoje riziko grupe stanovništva koje su podložnije obolijevanju. Skroman socijalni status koji može voditi pothranjivanju i asocijalnim vidovima ponašanja, osobe starije od 65 godina sa pridruženim hroničnim oboljenjima poput dijabetesa, srčanih, krvnih i drugih bolesti, romska populacija, korisnici opijata, ali i nekih lijekova.



Zbog stresa kojem smo svakodnevno izloženi i naglog pada imuniteta svako može dobiti tuberkulozu koja pogotovo u nerazvijenim zemljama još uvijek izaziva veliku smrtnost. Česta je međutim i u razvijenim sredinama.



Šefica Odjeljenja poluintenzivne njege Klinike za plućne bolesti UKC -a Tuzla prim.dr. Nada Remetić je kazala da su najčešće grupe ljudi koje ona pogađa djeca, stare osobe, imunokompromitovani bolesnici.



- Poznato je da imamo sve više bolesnika s malignim oboljenjima koji su imunokompromitovani i skloniji su infekcijama. Također se javlja i kod drugih bolesnika koji su imunokompromitovani, znači smanjena im je otpornost. Tu su ljudi koji su transplantirani, također ljudi koji boluju od AIDS-a - navela je Remetić.



Ljekar na Odjeljenju za TBC prim.dr. Dina Tanović je navela da su u 2018. godini, po njihovom registru, 134 pacijenta prošla kroz kliniku sa preporučenom terepijom i sa liječenjem na njihovoj klinici.



- Naš kanton ima najveću stopu obolijevanja od tuberkuloze. Zadnjih 10 godina, akcijom Svjetske zdravstvene organizacije i UNDP-a bili smo u programu za eradikaciju tuberkuloze – kazala je Tanović.



Terapija je obezbijeđena za sve pacijente, centralizirana u Klinici za plućne bolesti i dovoljna za šest mjeseci koliko traje liječenje od TBC–a.



Tanović kaže da je za ovo vrijeme učinjen ogroman korak, gdje je incidenca sa 99 smanjena za Federaciju BiH na 22 za 2017. godinu.



- To je jedan ogroman uspjeh u eradikaciji. Međutim, za naš kanton je to uvijek malo veća incidenca nego što je to 22. To je prosjek za Federaciju - pojasnila je Tanović.



Svake godine, treća sedmica septembra obilježava se kao Nedjelja borbe protiv tuberkuloze u cilju podizanja svjesnosti stanovništva o ovoj bolesti.





