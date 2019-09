Nakon 20 godina Tuzlanski kanton ima savremene pedagoške normative i standarde za predškolsko obrazovanje.

- Novi standardi su doneseni 30. jula ove godine, a sve do tada predškolske ustanove su radile na osnovu starih standarda iz 1999. godine - rekla je ministrica obrazovanja i nauke TK-a Fahreta Skokić.



Navela je da je promijenjena svijest o važnosti predškolskog obrazovanja i odgoja te da je sve veća zainteresiranost roditelja za taj vid obrazovanja.



Ove godine došlo je do povećanja broja djece u predškolskim ustanovama.



- Mi smo strogo definisali ko može raditi sa djecom predškolskog uzrasta. To su profesori predškolskog odgoja i obrazovanja, a u nedostatku profesori razredne nastave, stručne osobe - naglasio je član Radne grupe za izradu Pedagoških standarda Žarko Vujović.



Novim normativima jasno je definisana i potrebna stručnost kadrova uposlenih u predškolskim ustanovama.



- Definisali smo pod kojim uslovima se upisuju djeca sa poteškoćama u razvoju i ko s njima radi, i da broj izvršilaca nije 'zakovan' na broj dva, nego najmanje dva. Ako povećavamo broj djece u odgojnim grupama imamo mogućnost da povećavamo i broj izvršilaca - kazao je direktor JU Dječije obdanište ''Kolibri'' Gradačac Hajrudin Mehanović.



Naglašeno je da se očekuje da će novi standardi dovesti do još većeg povećanja broja djece u predškolskim ustanovama i da će taj broj biti veći za 15 posto, od ukupne predškolske populacije, kakav je slučaj u ovoj godini.





