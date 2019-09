Epidemija bakterijskog trovnja hranom počela je 28. augusta iz općine Srebrenik.

Ilustracija / 24sata.info

Šesti dan kasnije postepeno dobija svoj epilog. Sumnje su potvrđene. Bakterija salmonela uzrok je masovnog trovanja hranom stanovnika Tuzlanskog kantona, potvrđeno je u kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo.



- Jutros smo dobili zvaničnu potvrdu sa Zavoda za mikrobiologiju UKC-a Tuzla da je u izolatu, odnosno u stolici tri hospitalizirana pacijenta pronađena bakterija salmonela, što je i bila naša sumnja - kazao je Blaško Topalović, epidemilog u Zavodu za javno zdravstvo TK.



Podaci ovoga Zavoda su da se više od stotinu osoba otrovalo hranom u Srebreniku. Najviše ih je bilo s područja ove općine ali i iz Gračanice, Gradačca i Tuzle. Neki su pomoć potražili u općinskim domovima zdravlja, a neki na UKC-u u Tuzli. Od dana trovanja pa do danas, na Kliniku za infektivne bolesti javila se ukupno 61 osoba. Od tog broja njih 13 je zadržano na kliničkom liječenju. Hospitalizorano je petoro djece i osam odraslih osoba.



- Trenutno se u Klinici za zarazne boelsti UKC-a nalazi još šest bolesnika sa dijagnozom salmoneloze. Tih šest bolesnika je u značajno boljem kliničkom stanju i uskoro će biti otpušteni kući. Od ovih vraćenih, 48 je bilo bolesnika koji su ambulantno pregledani i rehidrirani te upućeni na kućno liječenje – ističe prof.dr. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za zarazne bolesti UKC-a Tuzla.



Trovanje salmonelom manifestuje se bolovima u stomaku, mučninom i intenzivnim prolivom. Pitali smo stručnjake koliko trovanje salmonelom može biti ozbiljno po zdravlje ljudi. Naime, ljekari kažu da infekcija ovom bakterijom može najviše biti pogubna po djecu, ukoliko dođe do težeg trovanja.



- To je teška bakterijska infekcija koja može da završi sa vrlo blagim simpotima, a može nažalost i sa vrlo teškim kao što je sepsa, meningistis, karditis. Kod tih najtežih oblika može da se završi fatalno-smrću. Posebno se taj teži oblik javlja kod djece ranije životne dobi i kod odraslih sa brojnim drugim različitim bolestima – navodi prof.dr. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za zarazne bolesti UKC-a Tuzla.



Epidemija trovanja hranom još uvijek je na snazi u Tuzlanskom kantonu. Uskoro bi trebao biti proglašen prestanak opasnosti. Iz Zavoda za javno zdravstvo najavili su detaljnije istraživanje u narednim danima kad je u pitanju ovaj slučaj.







(FENA)