U Tuzli je danas otkrivena memorijalna ploča u znak sjećanja na nedužno ubijene civile 1993. godine, supružnike Aidu i Ivu Šimića. Njih dvoje su smrtno stradali u svom stanu u tuzlanskoj ulici Stupine, a njihov tada četverogodišnji sin Alen je teško ranjen.

Alen je danas otkrio spomen-ploču svojim roditeljima koja je postavljena na ulazu u njihovu zgradu.



- Ja ne bih pretjerano govorio o svojim sjećanjima. Ipak sam imao odrastanje, kao i svako dijete. Naravno da je bilo poteškoća, ali tome ne bih dodavao nikakve epitete. Bilo je kako je bilo. Naravno, bilo je teško bez roditelja, ali mi je sva familija omogučila da imam normalno djetinjstvo, koliko je to u datim okolnostima moglo biti uopće normalno. Ratovi i dalje traju, ali besmisleno je ulaziti u bilo kakve sukobe takve vrste. Moja osjećanja su danas pomiješana - rekao je Alen Šimić, koji je danas diplomirani redatelj i pozorišni umjetnik.



Alena je 5. maja 1993. godine spasio njegov komšija Anto Marić. Nakon što je pala granata, Anto je došao kod Šimića i vidio Aidu i Ivu kako leže mrtvi. Čuo je Alena kako plače i odmah ga uzeo i odvezao u bolnicu.



- To su bili jezivi trenuci. Njihov stan je bio pun dima. Uzeo sam običnu deku i njome gasio vatru. Ja sam vidio Alena kako plače kod svoje majke. Samo sam ga uzeo, a on je samo pitao za roditelje. Govorio sam mu da će i oni doći. Uspjeli smo spasiti Alena. Ne bih volio da se rat više ikada ikome ponovi. Treba da živimo zajedno, da zajedno dijelimo i dobro i zlo - izjavio je Marić za Fenu.



Sve civilne žrtve iz Tuzle dobit će ovakvu memorijalnu ploču u okviru projekta Fondacije "Istina pravda pomirenje" pod nazivom "Niko ne smije biti zaboravljen".



- Ključna poruka je da niko ne smije biti zaboravljen. 112 ljudi, prema trenutnim podacima kojima raspolaže Fondacija, ubijeno je tokom rata. Vojska Republike Srpske s Majevice i Ozrena je divljala po civilima i gradu Tuzla. Ljudi koji su nedužno stradali su bili naši prijatelji, naši sugrađani. Stradavale su trudnice, djeca, ljudi koji su odlazili na posao, na svom radnom mjestu. Nakon 20 godina ljudi trebaju znati gdje su poginuli i na koji način su stradali. Ove ploče će stalno podsjećati i nove generacije šta se sve događalo devedesetih. Kada sve ploče postavimo, Fondacija će napraviti krivičnu prijavu, jer za smrt ovih ljudi i djelovanje teškom artiljerijom neko mora odgovarati. Treći korak kojeg će grad Tuzla uraditi je podizanje jedinstvenog spomen-obilježja za sve civilne žrtve - rekao je predsjednik Fondacije "Istina pravda pomirenje" Sinan Alić.



Iz ove fondacije kažu da se u Bosni i Hercegovini mnogo više mora govoriti o promociji mira i suživota na ovim prosotorima.





