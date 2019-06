Univerzitet u Tuzli svečano je promovirao 453 diplomanta i 93 magistra. Neki od njih su najavili da će odmah tražiti posao, drugi da će nastaviti školovanje, a dio njih planira ići iz BiH.

Screenshot: Youtube

Geolog Adin Memedovski završio je fakultet prije mjesec dana i traži posao. Planira nastaviti školovanje, a nada se da će doći do zaposljenja.



Irina Hajdukov je inženjer elektrotehnike, smatra da može naći posao i da njena struka ima najveće mogućnosti.



Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić poručila je da su spremni za daljnji put u ostvarivanju ambicija. Dodala je da je za rješavanje nagomilanih problema i nepravde neophodna hrabrost, strast i energija mladih obrazovanih ljudi.



- Mi želimo da ljudi koji izlaze s Univerziteta nisu samo ljudi koji imaju znanje i vještine u oblasti za koju su se školovali nego da u njima razvijamo samopouzdanje, sposobnost kritičkog promišljanja, da osjećaju pripadnost ovoj zajednici, bh. društvu, da u sebi nose želju da izgrađuju to društvo i donose promjene koje su nam potrebne - poručila je Hadžigrahić.



Diplomantima i magistrima obratio se i premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović. Poručio je da budu ponosni na sebe i svoj uspjeh, te pozvao da stečeno znanje i vještine koriste za progres.



- Prisutne su velike migracije mladih ljudi. Mi kao država trebamo pronalaziti mehanizme kao što su reforma obrazovanja, poboljšanje poslovnog ambijenta, ulaganje u mlade kadrove zapošljavanje i stimulativne mjere kod rješavanja životnih pitanja. To su neki od načina da se zaustavi odlazak mladih ljudi - istakao je Suljkanović.



Sa Univerziteta u Tuzli, od osnivanja do danas, ispraćeno je oko 42.000 diplomanata, više od 3.000 magistara i oko 1.000 doktora nauka.







(FENA)