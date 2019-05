Dvogodišnji Sandro Kalesić najmlađa je žrtva masakra na tuzlanskoj Kapiji, koji se dogodio 25. maja 1995. godine.

Foto: 24sata.info

Njegov otac, Dino Kalesić sa sjećanjem na taj tužni dan živi 24 sata dnevno. Ispričao je kako je tog dana negdje bilo zapisano da se to dogodi.



– Svi mi imamo traume od tog događaja, sve je to još prilično “svježe”, iako je prošlo 24 godine. Taj dan je bio prvi slobodan dan koji sam imao radeći na televiziji. Želio sam sa suprugom proslaviti godišnjicu braka. Sjedili smo u jednom lokalu, a ničim izazvani smo promijenili lokal, naručili piće koje nikada nismo dobili jer je pala granata. To je tako bilo zapisano – rekao je Kalesić.



Unatoč tome što je general Vojske RS, Novak Đukić osuđen za ovaj zločin, on se sada nalazi u Srbiji i nikada nije izručen BiH.



– Svi smo pretpostavljali da će se to dogoditi i upozoravli smo na to. Meni je svejedno da li je on dobio 20, 25 ili 50 godina. Nije uredu puštati čovjeka da slobodan šeta i da čeka novu presudu, nakon svega što je uradio. Iza svega stoji naša država koja nije mnogo uradila po tom pitanju – dodao je Kalesić, te nastavio:



– O svakoj tragediji se pišu knjige, snimaju filmovi, rade pozorišne predstave, osim o Kapiji. Nikada mi to neće biti jasno – kazao je otac ubijenog Sandra, kazavši još kako najviše sebe krivi što je u tom okruženju i u to vrijeme bio na tom mjestu, prenosi portal Tuzlanski.





(24sata.info)